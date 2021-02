Duurzaamheid in de mode-industrie: vijf inspanningen in januari 2021

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vijf nieuwtjes van afgelopen januari.

Het Amerikaanse denimmerk Lee en de Zweedse modeketen H&M presenteerden op 28 januari een nieuw samenwerkingsprocject: een duurzame denimcollectie voor vrouwen, mannen en kinderen. De collectie is gemaakt van gerecycled katoen en denim van duurzame kunstmatige vezels. Daarnaast is er gebruik gemaakt van waterbesparende kleurstoffen en denimwassingen met een lagere milieu-impact. Ook werd aangekondigd dat H&M de Life Cycle Assessment-data (ook wel: LCA-data, een indicatie van het water- en energieverbruik en de CO2-uitstoot) van de items op de website zou delen. Die informatie is op de Nederlandse website nog niet vindbaar.

Het nautische lifestylemerk Gaastra maakt een comeback, zo werd eind januari aangekondigd. Daarbij wil het meer aandacht gaan besteden aan de materiaalkeuze en aan het gebruik van moderne technologieën om ‘zo duurzaam mogelijk te zijn’. “In deze bijzondere periode brengen wij niet alleen een merk terug, maar zetten we ook een visie neer: duurzaamheid, kwaliteit en stijl gaan zonder uitzondering samen,” aldus Managing Director Rico van Capelle in het persbericht. Wat dat precies inhoudt, wordt later dit jaar duidelijk: Gaastra presenteert na twee jaar afwezigheid binnenkort de nieuwe herfst-wintercollectie 2021-2022.

Het Spaanse merk Ecoalf breidt zijn visie uit en komt binnenkort met een interieurlijn, zo kondigde het merk op 19 januari aan. Al eerder waren er Ecoalf-schoenen, -yogakleding en -travelwear, maar nu komen daar dus ook homeproducten bij. Om wat voor producten het gaat, welke prijzen gehanteerd zullen worden en wanneer de lijn onthuld wordt, werd niet in het persbericht vermeld. De kleding van het merk is wordt gemaakt van gerecycled afval uit oceaangebieden , waarvoor Ecoalf samenwerkt met vissers in kustregio’s in Spanje en Thailand. Mogelijk dat hieruit ook het interieurconcept voortvloeit.

Beeld: Moncler

Moncler lanceert collectie jassen gemaakt van gerecycled materiaal

Op 11 januari presenteerde Moncler een collectie klassieke zwarte, gewatteerde jassen onder de noemer ‘Born to Protect’ - eveneens de titel van het duurzaamheidsplan dat Moncler in oktober onthulde. Het materiaal van de jassen, met uitzondering van het dons dat voor de voering wordt gebruikt, is gemaakt van nylon geproduceerd uit afvalplastic. Het dons is DIST-gecertificeerd. Het DIST-certificaat (Down Integrity System and Traceability) verzekert onder meer dat het gebruikte dons een bijproduct is van voedselproductie, en dat de ganzen dus niet speciaal voor het dons worden gedood. Moncler maakte de jas in een mannen-, vrouwen- en kindervariant.

Arket verhuurt kinderkleding via Amsterdams bedrijf Circos

Sinds 28 januari is het mogelijk om kinderkleding van Arket te huren via het Amsterdamse bedrijf Circos. Circos werd in 2019 opgericht door Erick Bouwer als duurzamer alternatief voor het kopen van kinderkleding en zwangerschapskleding, die gemiddeld maar een korte levensspanne hebben. Bij Circos betalen klanten een maandelijks abonnementsbedrag en betalen ze per maand voor gehuurde items. De kleding kan zo lang als nodig gebruikt worden. Wanneer de klant klaar is met een item kan het teruggestuurd worden en zorgt Circos voor het wassen en schoonmaken van de items zonder extra kosten voor vlekken of beschadigingen.

“We zijn heel blij dat we onze klanten de kans kunnen geven hun producten met andere families te delen,” aldus Pernilla Wohlfart, managing director van Arket in een statement. “Kinderkleding moet ontworpen worden met de lange termijn in het achterhoofd en al onze kleding is bedoeld om doorgegeven te worden wanneer het niet meer past.”