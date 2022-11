Duurzaamheid in mannenmode, waar kan dat uit bestaan? We kijken mee met Profuomo

FashionUnited spreekt met Profuomo over duurzaamheid en wat dan kan betekenen. In een wereld waar duurzaamheid een complex begrip is draait het om stappen zetten.

Hoe is Profuomo ontstaan?

Het is een Nederlands familiebedrijf dat in 1934 door Heinz Michaelis in Rotterdam werd opgericht als "De Eerste Nederlandse Dassenfabriek". Door alle generaties heen is Profuomo trouw gebleven aan zijn kleermakersachtergrond en zijn humanistische waarden.

Vandaag de dag is het merk nog steeds in handen van dezelfde familie, waarvan de derde generatie en huidige team het merk op een duurzame en verantwoorde manier verder laat groeien voor de generaties na hen.

Duurzaamheid is één van de kernwaardes binnen het bedrijf. Ook om die reden staat Profuomo voor “timeless comfort”. Als derde generatie familiebedrijf zijn ze zich bewust van hun verantwoordelijkheid richting toekomstige generaties. Daarom besteden ze veel zorg aan de productiemethoden en zorgen ze ervoor dat mens, dier en planeet gerespecteerd worden. Bekijk de video:

We spreken verder over duurzaam katoen en wol. Dit zijn belangrijke grondstoffen in de mode industrie. Lees hieronder verder over duurzaam katoen en wol (RWS)

Wat is duurzame katoen?

Katoen is een van 's werelds belangrijkste natuurlijke grondstoffen die gebruikt wordt in de Fashion Industry. Veel modemerken verwerken katoen in hun collecties vanwege de comfortabele draageigenschappen, het goede vochtopnemende vermogen en de hoge slijtvastheid.

In principe is katoen als grondstof biologisch afbreekbaar en recyclebaar. Er komt weinig CO2 vrij tijdens de productie en katoen draagt niet bij aan de groeiende “plastic soup”. Het nadeel is echter dat voor de productie van katoen veel grond nodig is, wat kan leiden tot ontbossing. Ook wordt in de productie veel water gebruikt en bij de teelt worden veel kunstmest, pesticiden en chemicaliën gebruikt. Dit is slecht voor het milieu en de arbeiders die op de plantages werken. Lees verder.

Beeld: Profuomo, collectie FW22, eigendom van het merk.

Duurzame wol, wat is dat eigenlijk?

In de Fashion branche heeft iedereen tegenwoordig de mond vol van duurzaamheid. Vaak gaat het dan om de inzet van duurzame materialen, het type veredelingsproces of de condities waaronder de producten gemaakt worden. Maar zodra het over materialen gaat die van dieren afkomstig zijn, zoals leder of wol, is de vraag natuurlijk ook relevant hoe duurzaam het product is in termen van dierenwelzijn.

Bij duurzame wol, is het dus belangrijk om te weten onder welke omstandigheden de dieren leven of geleefd hebben en of op duurzame wijze wordt omgegaan met het land waarop de dieren grazen. Pas als daar aan strikte eisen wordt voldaan, kan je een wollen product ook echt duurzaam noemen. Ook is het van wezenlijk belang dat uit een onafhankelijke productcertificering de duurzaamheid blijkt. Dat geeft vertrouwen en zekerheid aan de consument dat het betreffende product ook echt duurzaam is. Het “Responsible Wool Certificaat” (RWS), is dat certificaat. Lees verder.

Beeld: Profuomo, collectie FW22, eigendom van het merk.