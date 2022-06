Ecco Leather brengt bekende ontwerpers samen voor experimenteel lederwarenplatform At.Kollektive

Lederproducent Ecco Leather heeft een nieuw creatief platform in het leven geroepen. At.Kollektive, zoals de naam luidt, brengt internationale ontwerpers samen om collecties te creëren die de mogelijkheden van leer vertalen naar mode- en interieurobjecten. De eerste groep ontwerpers die samen aan een collectie gaan werken bestaat uit Natacha Ramsay-Levi, Isaac Reina, Bianca Saunders, Kostas Murkudis, zo is in een persbericht van At.Kollektive te lezen. Architect Bernard Dubois verzorgt de presentatie.

Voor Ramsay-Levi is At.Kollektive het eerste designproject sinds haar vertrek bij Chloé in 2020, meldt het persbericht. Tevens markeert het project haar debuut in interieurontwerp.

De naam At.Kollektive is een verwijzing naar de kracht van het collectief. De deelnemende ontwerpers hebben elk andere achtergronden en verschillende perspectieven op mode en interieur. Elke ontwerper levert negen objecten voor de collectie, van meubelstukken tot dames- en herenkleding, schoenen en accessoires. Elke collectie is ‘volledig uniek en een viering van verschillende esthetische voorkeuren.’

De producten worden in kleine oplagen uitgebracht. Op die manier moeten materiaaloverschotten en ander afval beperkt blijven. Daarnaast worden onderzoek, ontwerpconcept en proces überhaupt boven schaalbaarheid gesteld, blijkt uit het persbericht. “Deze samenwerking benadrukt hoe lonend het kan zijn om te werken op een weloverwogen, gerichte en onderzoekende manier, zonder de druk van grote collecties of oplagen.”

Internationale ontwerpers bepalen debuut At.Kollektive

Bij het project zijn bepaald niet de minste namen betrokken. Ramsay-Levi, Reina, Saunders en Murkudis allemaal een oog voor zowel design als architectuur, genieten internationale bekendheid en hebben, direct of indirect, ervaring met lederwaren. Ontwerper Bianca Saunders ontving vorig jaar een Andam-award voor haar onderscheidende prêt-à-porter; ze maakt onder meer leren broeken en jassen. Murkudis werkte met Helmut Lang en heeft een goedlopend eigen modelabel.

Lederwarenontwerper Reina verdiende zijn sporen bij Hermès. Sinds 2006 heeft hij een eigen merk, van waaruit hij samenwerkte met onder meer Maison Martin Margiela en Balenciaga. Ramsay-Levi ontwierp voor Balenciaga, Louis Vuitton en, tot 2020, voor Chloé.

De vier ontwerpers zullen ook bijdragen aan de tweede collectie van At.Kollektive, het volgend seizoen, maar de bedoeling is dat er op de langere termijn weer andere ontwerpers bij het platform zullen worden betrokken.

At.Kollektive krijgt galerie en winkel in Kopenhagen

Het resultaat van de samenwerking zal voor het eerst worden getoond tijdens de aankomende Parijse mannenmode- en coutureweken, eind juni en begin juli, in Palais de Tokyo. De displays werden vormgegeven door Dubois, die ook al winkels en displays ontwierp voor grote merken als Galeries Lafayette, Carven, Courrèges en Icicle. De displays reizen daarna door naar Kopenhagen, waar At.Kollektive in 2023 een winkel en galerie wil openen. De komende jaren zullen steeds andere architecten de presentaties van At.Kollektive verzorgen.

De producten van At.Kollektive staan vanaf 15 november ook op de website van het project. De organisatie is bezig met het zoeken van externe retailpartners, zo laat een woordvoerder desgevraagd via e-mail weten, maar voorlopig worden de producten alleen direct aan consumenten verkocht.