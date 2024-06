Gastontwerper Marine Serre roept tijdens Pitti Uomo op tot solidariteit

Marine Serre reist van Parijs naar Florence voor haar SS25 show tijdens de Italiaanse mannenmodebeurs Pitti Uomo. Ze presenteert voor het eerst buiten de Franse hoofdstad. De collectie bestaat uit herenkleding en dameskleding.

Serre presenteert ongeveer 50 looks in de tuin van Villa di Maiano, een voormalig herenhuis in renaissancestijl. Zoals typisch voor de ontwerper ligt er een duidelijke focus op maatwerk en upcycling. Ze gebruikt resten van oude werkkleding. Op de achterkant van een jasje staat een logo van de Duitse bakkerij Schlüter en op een trenchcoat het logo van de krant General-Anzeiger. Ze heeft een jurk, jasje en tientallen tassen gemaakt van oude rugzakken uit de tennissector.

Marine Serre laat maatwerk en upcycling zien Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De ontwerpster presenteert vernieuwende silhouetten en vormen. Nauwsluitende stukken krijgen nieuwe vormen door extra elementen op de heupen of in onderste delen van een jurk. Jassen krijgen verstevigde schouders. Voor het eerst gebruikt de ontwerpster een soort airbrush-techniek. Het typische halve maan logo van Marine Serre is gebruikt op verschillende stukken van het gelijknamige merk. Het logo is gespoten op rode en bruine leren jassen en broeken. Als het op herenkleding aankomt, heeft de ontwerper niet een specifiek type man waarvoor ze ontwerpt, het is meer de energie van de mensen die ze ontmoet en die haar inspireren.

Marine Serre legt nadruk op silhouetten en vormen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het typische halve maan logo van Marine Serre is gebruikt op verschillende stukken Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Marine Serre heeft zich laten inspireren door de locatie

De ontwerpster laat zich ook inspireren door de locatie. Villa Di Maiano deed haar denken aan de maffiafilm 'The Godfather', deelt ze in een persconferentie.

“Toen ik deze plek voor het eerst bezocht, was ik overweldigd en besefte ik dat ik niet zomaar confectiekleding kon maken”, legde Serre uit tijdens de persconferentie. Dit gevoel duurde tot de dag van de show, dus maakte ze de dag ervoor ter plekke nog een stuk. Maar de voorbereiding en creatie als geheel gaat haar makkelijker af als ze de locatie al kent, zegt Serre.

Dat het niet alleen maar confectiekleding was, bleek vooral in het laatste deel van de show. Dit deel laat een reeks kleding zien in het wit, als symbool van de vrede. De show eindigde met witte jurken, waarvan een met een lange sleep, met boodschappen als ‘Radicale oproep voor de liefde’ werd versierd. Over het geheel symboliseert de show genaamd ‘Sempre Legati’ (voor altijd gebonden in het Italiaans) een oproep tot solidariteit.