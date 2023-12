Gespot op de catwalk: Pantone’s kleur van het jaar 2024 ‘Peach Fuzz’

Een zachte en subtiele perzikachtige tint. Pantone heeft ‘Peach Fuzz’ uitgeroepen als kleur van het jaar 2024 .

Pantone 'Peach Fuzz' - Colour of the Year 2024 Credits: Pantone

Drie trendwatchers over Peach Fuzz

Christine Boland: “Momenteel werk ik aan mijn trendanalyse voor zomer 2025. Deze kleur past daar mooi bij, omdat we op zoek zijn naar mooie harmonieuze ogenschijnlijk herkenbare en tóch nieuwe kleuren.”

“Daar waar AI en 'echt', synthetisch en natuurlijk samenkomen ontstaat een nieuw kleurbeeld, met een belangrijke rol voor Pantone 13-1023 TCX Peach Fuzz,” vervolgt ze. “Het gaat over kleurrijke combinaties van verschillende toonaarden felle screen colours en dit soort schone zachte kleuren.”

Ze noemt de perziktint als ‘genderless’, ‘zonnig’ en ‘helder alsof er licht door schijnt’. “Het is wel een kleur die nog wat tijd zal nodig hebben voor deze opgepakt wordt door een breder publiek. Misschien eerst in combinatie met een vergelijkbare zachtroze kleurtint,” aldus Boland.

Edwin van den Hoek: “Feminisering binnen mannenmode wordt steeds duidelijker zichtbaar.” Dat wil zeggen: elementen/kleuren/stoffen/ die traditioneel geassocieerd worden met vrouwelijke mode steeds vaker voorkomen in mannenkleding. Peach Fuzz past bij deze trend.

“Voor de zomercollectie van 2024, zal de nadruk liggen op pasteltinten,” vervolgt Van den Hoek. “Deze kleuren worden toegepast in soepelvallende materialen voor summer suits, technische, lichtgewicht en transparante stoffen voor overkleding en softe jerseys voor shirts en polo's.”

Jan Agelink: “Ik vind het een heel mooie kleur. De subtiele tint, tussen oranje en roze in, past in het rijtje van zonsopgang- en -ondergangs kleuren. Peach Fuzz brengt verwondering en lichtheid, en zoals het kleureninstituut Pantone ook aangaf, past dat bij hetgeen waar we [als mens] behoefte aan hebben.”

“Tegelijkertijd zien we (het trendforecastingbureau Buro Jantrendman, red.) dat donkere kleuren heel erg belangrijk zijn. Blauwen en groenen bijvoorbeeld die bijna lijnrecht tegenover Peach Fuzz staan. Daarom voelt alleen deze lichte, zonnige kleur die onze batterij oplaadt, wat eenzijdig aan. We hebben ook contrasterende donkere kleuren nodig voor stevigheid,” benadrukt hij. De trendwatcher voorziet dat we de komende jaren naar meer donkere kleuren zullen toegaan.

Peach Fuzz is volgens Agelink niet voor alle consumentengroepen. “In mode en interieur zullen we Peach Fuzz vooral terug zullen zien in combinatie met andere kleuren.”

Kijken: Peach Fuzz gespot op de catwalk

Nu, zoals u van ons gewend bent, ter inspiratie een aantal foto’s van haute couture en confectie catwalk looks in Peach Fuzz of soortgelijke perziktinten.

Balmain SS24 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Cowan SS24 - Ready To Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Arunaz SS24 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Jil Sander SS24 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dolce Gabbana SS24 - Ready To Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Newleaper SS23 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Son Jung Wan SS24 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Chanel OFF24 - Pre-Fall Women Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Stella McCartney OFF24 - Pre-Fall Women Credits: ©Launchmetrics/spotlight Lucas Leao F24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Anaya FW23 - Haute Couture Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ihab Jiryis FW23 - Haute Couture Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Mugler SS24 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Louis Vuitton SS24 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Arunaz SS24 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Zimmerman SS24 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Coperni SS24 - Ready to Wear Credits:

Coperni SS24 - Ready To Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Stella McCartney Spring Summer 2024, Ready to Wear Credits: (c)Launchmetrics/spotlight

Credits: Carven SS24 SS24 (left) & Duran Lantink (right), credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Zimmermann Spring Summer 2024, Ready to Wear Credits: (c)Launchmetrics/spotlight

Adeline Andre Haute Couture Fall 2023 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

MRZ SS24 ready to wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Tot slot; Pantone heeft ook al een aantal producten in samenwerking met andere merken in de nieuwe trendkleur uitgebracht. Hieronder zie je beelden van de gympen van sneakermerk Cariuma en nagellak van Shades by Shan in Peach Fuzz.

Cariuma x Pantone Release The Official Color Of The Year 2024 Sneaker Credits: Cariuma

Cariuma x Pantone Release The Official Color Of The Year 2024 Sneaker Credits: Cariuma

Pantone 'Peach Fuzz' collaboration with Shades By Shan Credits: Pantone