Gespot op de catwalk: Pantone’s kleuren van het jaar 2021

Beeld: Akris SS21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Balenciaga AW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Salvatore Ferragamo pre-fall 2021 © Catwalkpictures.com

Beeld: Jil Sander pre-fall 2021 © Catwalkpictures.com

Beeld: Moschino Donna pre-fall 2021 © Catwalkpictures.com

Beeld: Dior (details) pre-fall 2021 © Catwalkpictures.com

Beeld: Dior (details) & Oscar de la Renta pre-fall 2021 © Catwalkpictures.com

De klassieke kleur Ultimate Gray, volgens Pantone ‘zeker en betrouwbaar’, is te zien in de SS21 collecties van Lupe Gajardo, Emporio Armani, Salvatore Ferragamo, Gauchere, Balmain, Akris en Ujoh. Bij Max Mara is de grijstint ook veel gebruikt in de pre-fall 2021 collectie.

Beeld: Lupe Gajardo & Max Mara SS21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Emporio Armani SS21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Salvatore Ferragamo & Akris SS21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Gauchere SS21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Balmain SS21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Max Mara pre-fall 2021 © Catwalkpictures.com

Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, zei in een verklaring: "De selectie van twee onafhankelijke kleuren benadrukt hoe verschillende elementen samenkomen om een boodschap van kracht en hoop uit te drukken die zowel blijvend als opbeurend is, en het idee overbrengt dat het niet om één kleur of om één persoon gaat, het gaat om meerdere. “De vereniging van een blijvend ‘Ultimate Gray’ met het levendige gele ‘Illuminating’ drukt een positieve boodschap uit, ondersteund door standvastigheid. Praktisch en oerdegelijk, maar tegelijkertijd verwarmend en optimistisch, dit is een kleurencombinatie die ons veerkracht en hoop geeft. We moeten ons aangemoedigd en opgebeurd voelen, dit is essentieel voor de menselijke geest."

Foto eigendom Pantone

Beide kleuren verschenen in september jl. in de New York Fashion Week en London Fashion Week SS21 shortlists van het kleureninstituut.