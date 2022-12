Gespot op de catwalk: WGSN en Coloro's belangrijkste kleuren voor FW23/24

Trend forecasting platform WGSN onthulde eerder dit jaar samen met kleurenautoriteit Coloro de belangrijkste kleuren voor het herfst/winter 23/24 seizoen . De selectie van het duo was erop gericht te weerspiegelen hoe mensen hun uiteenlopende levensstijl aanpassen om hun visie van de toekomst op te bouwen, met tinten die motiverende krachten overbrengen om consumenten aan te drijven.

WGSN en Coloro's FW23/24 Kleur Rapport. Beeld: WGSN

Over de selectie zei Jenny Clark, hoofd kleur bij WGSN, in een persbericht: "Onze belangrijkste kleuren weerspiegelen het veranderende gedrag van de consument en zijn afgestemd op hun veranderende emotionele toestand en levensstijl. "Deze veelzijdige kleuren hebben seizoensoverschrijdende kenmerken die het belang van een verantwoorde kleurkeuze weerspiegelen. We verwachten dat deze tot in 2024 zullen doorwerken." Om een idee te krijgen van hoe deze kleuren kunnen worden gebruikt in design, verzamelde FashionUnited beelden van elke toon die op de catwalks van SS23 is gespot.

Digital Lavender

Digital Lavender. (Van links naar rechts) Beeld: Yuhan Wang via BFC, Brandon Maxwell via Catwalkpictures, Marni via Marni

Digital Lavender, uitgeroepen tot Kleur van het Jaar 2023, is nauw verbonden met de opkomst van digitale wellness en escapisme, waarbij consumenten streven naar meeslepende digitale ervaringen rond gezondheidsbevordering en mindfulness. De kleur zelf wordt door het duo omschreven als "rustgevend", met balancerende eigenschappen die aansluiten bij deze beweging. De kleur werd overal gebruikt, van lichtgewicht kanten japonnen, zoals op de catwalk van Yuhan Wang, tot wijd uitwaaierende leren jassen, een stijl toegepast door Marni.

Astro Dust

Astro Dust. (Van links naar rechts) Beeld: Y/Project, Rick Owens, Casablanca - allen via Catwalkpictures

Deze "boeiende" tint, zoals beschreven door WGSN, hangt samen met de commercialisering van de ruimtevaart. De "diepe minerale" tint roept een "stoffig en desolaat landschap" op en het verlangen om afgelegen terreinen te verkennen. De twee organisaties stelden voor Astro Dust te gebruiken voor materialen als leer, zoals te zien is in de herenkleding van Y/Project, of getextureerde outwear, een element dat Rick Owens onderzocht in volumineuze lagen.

Galactic Cobalt

Galactic Cobalt. (Van links naar rechts) Beeld: Off-White via Off-White, LaQuan Smith via Catwalkpictures, Jennifer Blom via Jennifer Blom

Net als Astro Dust liet ook Galactic Cobalt zich inspireren door het nieuwe ruimtetijdperk en digitale transformatie. Ook de metaverse speelde een rol. Dit "intense en dynamische" blauw zal volgens het rapport aanslaan bij consumenten die op zoek zijn naar escapisme en uitgebreide realiteit. Zoals WGSN suggereert, kan deze tint worden verheven door transformerende afwerkingen, zoals metallic tinten zoals te zien in de collecties van zowel LaQuan Smith als Jennifer Blom. Ondertussen gebruikte Off/White de kleur in bijna de hele lijn, die werd gedreven door een gevoel van tactiliteit, ook opgemerkt door de voorspeller.

Sage Leaf

Sage Leaf. (Van links naar rechts) Beeld: Coperni via Coperni, Loewe via Loewe, Craig Green via Craig Green

Sage Leaf sluit ook nauw aan bij een staat van welzijn, waarbij het "rustige en kalmerende" groen een gevoel van contemplatie, rust en reflectie opwekt, zo stelt WGSN. Het rapport voegde eraan toe dat de toon goed werkt voor weloverwogen en reducerende ontwerpen, aangezien consumenten beginnen te kijken naar het genezen van overprikkeling en stress. Vergelijkbaar met hoe het duo voorstelde de kleur te gebruiken voor verheven militairen, was de toon te zien in looks van dit kaliber op de catwalk van Craig Green. In tegenstelling tot de collecties van Coperni en Loewe kan het groen ook worden gebruikt voor zachte materialen met textuur, zoals fluweel.

Apricot Crush

Apricot Crush. (Van links naar rechts) Beeld: Hermès via Hermès, Diesel via Diesel, Dawei via Catwalkpictures

Apricot Crush, al uitgeroepen tot Kleur van het Jaar voor 2024, heeft "herstellende" kwaliteiten die aansluiten bij "een evenwichtige levensstijl en het voeden van lichaam en geest". Dit verkwikkende oranje, dat de zachte pasteltinten achter zich laat, lijkt een injectie van energie te geven aan het seizoenspalet. Terwijl WGSN suggereerde dat de kleur goed werkt voor een reeks schoonheidsproducten, zei het ook dat deze genderinclusieve tint met succes kan worden toegepast op bovenkleding, zoals te zien was op de catwalk van Dawei, en breigoed, waar het werd toegepast door Hermès.