Groen licht voor nieuwe regels tegen greenwashing

Het Europees Parlement geeft de laatste goedkeuring voor een nieuwe set regels tegen greenwashing. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat consumenten goed en eerlijk worden geïnformeerd, zo meldt het Europees Parlement in een persbericht.

In maart 2023 werd een voorstel voor de nieuwe greenwashing-regels ingediend, waarna een voorlopig akkoord in september 2023 volgde. De nieuwe richtlijnen zijn op 17 januari aangenomen met 593 stemmen voor, 21 tegen en 14 neutrale stemmen, aldus het Europees Parlement.

Het belangrijkste doel van de nieuwe regels is om termen als ‘milieuvriendelijk’, ‘natuurlijk’, ‘biologisch afbreekbaar’, ‘klimaatneutraal’ en ‘eco’ beter uit te leggen. Het wordt dan ook verboden deze termen te gebruiken zonder dat bedrijven bewijs leveren van ‘uitmuntende milieuprestaties’. Daarnaast worden enkel duurzaamheidslabels toegestaan die zijn gebaseerd op certificeringsregelingen óf die zijn opgesteld door overheidsinstanties.

Bedrijven worden ook verplicht garantie-informatie beter zichtbaar te maken om consumenten te laten zien hoe lang een product mee gaat. De nieuwe regels verbieden bedrijven daarnaast over de levensduur te communiceren als er niets over bekend is. Als er wel informatie over beschikbaar is, worden bedrijven verplicht er eerlijk over te communiceren, ook als de levensduur van een productonderdeel beperkt is.

De nieuwe set greenwashing-regels moeten nu definitief worden goedgekeurd door de Europese Raad. Daarna hebben de Europese lidstaten twee jaar de tijd om de regels om te zetten in nationale wetgeving.