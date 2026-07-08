Haute Couture in Parijs: de omkeerbare ontwerpen van Mabille, de sierstenen van Germanier en de donkere elegantie van Armani

Parijs - De haute couture-week in Parijs, die van start ging met Schiaparelli, beleefde dinsdag een van de meest langverwachte dagen. Op het programma stonden de tweede haute couture-collectie van Matthieu Blazy voor Chanel en die van Jonathan Anderson voor Dior.

Op dezelfde dag presenteerde Alexis Mabille zijn collectie 'Dual'. Een origineel concept met omkeerbare stukken. Twee assistenten hielpen de modellen op het podium om dikke jassen of zwarte fluwelen kokerjurken te transformeren in gouden of zilveren outfits.

Alexis Mabille Fall Winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

In het Palais de Tokio, nabij de Eiffeltoren, stonden parels en sierstenen centraal in de collectie van Kevin Germanier. De Zwitserse ontwerper toonde jurken met minimalistische bustiers en uitbundige rokken, opgebouwd uit duizenden fijne draden als een kleurexplosie.

Germanier Fall Winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Armani

Een ander hoogtepunt op dinsdag was de show van Armani. Het Italiaanse modehuis presenteerde zijn tweede haute couture-collectie sinds het overlijden van oprichter Giorgio in september 2025. Net als afgelopen januari was de collectie in handen van zijn nicht, Silvana, die met hem samenwerkte voor de prêt-à-porter.

In het voorstel voor de komende herfst/winter stonden sets van soepelvallende broeken en vaak korte jasjes centraal. De ontwerpen waren uitgevoerd in leer, fluweel of met sierstenen, in een donker kleurenpalet van zwart tot marineblauw en violet. De avondjurken waren lang en zeer nauwsluitend, sommige met elegante geometrische halslijnen.

Giorgio Armani Privé Fall Winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Deze woensdag staan de langverwachte debuten van Pierpaolo Piccioli voor Balenciaga en Duran Lantink op het programma. Lantink presenteert zijn eerste haute couture-collectie voor Jean Paul Gaultier. Morgen, donderdag, is de laatste dag van deze editie. Haute couture is een modecategorie waartoe slechts een handvol merken behoort. De stukken zijn bestemd voor gala's en rode lopers.

Dit artikel is bewerkt door Alicia R. Sarmiento