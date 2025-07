Haute Couture Week Parijs gekenmerkt door belangrijke wisselingen van de wacht

Parijs - Het laatste optreden van Demna bij Balenciaga, Dior afwezig: De week van de haute couture begint maandag in Parijs, opnieuw gekenmerkt door de stoelendans van artistiek directeuren.

Schiaparelli opent zoals gebruikelijk het bal. Later op de dag volgen de shows van Iris Van Herpen, terug na een jaar afwezigheid, Georges Hobeika, Imane Ayissi, Rahul Mishra, Julie de Libran en Giambattista Valli.

Het hoogtepunt van deze herfst/winter 2025/2026 editie is het afscheid van Demna bij Balenciaga. De 44-jarige Georgische ontwerper presenteert woensdagmiddag zijn laatste show voor het Franse modehuis.

Na tien jaar aan het roer neemt de iconoclastische ontwerper de artistieke leiding over van Gucci, waarvan de tegenvallende prestaties de activiteiten van Kering, eigenaar van beide merken, onder druk zetten.

Hij wordt vervangen door de Italiaan Pierpaolo Piccioli, die zijn eerste collectie in oktober zal presenteren tijdens de Paris Fashion Week voor damesmode.

Een afscheid met veel bombarie: naast een tentoonstelling genaamd "Balenciaga door Demna" op het Parijse hoofdkantoor van Kering, publiceert het modehuis al enkele dagen de beste looks van de ontwerper van de afgelopen tien jaar op zijn Instagram-account.

Woensdagavond markeert ook het debuut bij Maison Margiela van Glenn Martens, die in januari werd aangesteld als opvolger van de Brit John Galliano.

Met deze eerste show tekent de Belgische ontwerper voor de terugkeer van het Franse modehuis op de haute couture-kalender, na een laatste show onder de Alexandre III-brug in januari 2024, door velen beschouwd als een van de meest spectaculaire van de afgelopen jaren.

De modehuizen Patou en Celine hebben zondag al buiten de officiële kalender geshowd, als een officieuze aftrap van deze haute couture-week.

Dior en Gaultier afwezig

Dinsdag presenteert Chanel voor de laatste keer een collectie ontworpen door zijn interne ontwerpstudio, de vijfde sinds het plotselinge vertrek van Virginie Viard in juni 2024.

Zijn opvolger, de discrete en zeer gerespecteerde Frans-Belg Matthieu Blazy, die in december werd benoemd, zal zijn eerste collectie in oktober onthullen.

Tot en met donderdag presenteren zevenentwintig modehuizen hun creaties, waaronder Elie Saab, Armani Privé, Aelis, Viktor&Rolf, Adeline André en de Syrische couturier Rami Al Ali, die nieuw is op de officiële kalender.

Door de stoelendans van artistiek directeuren kent deze week ook enkele opvallende afwezigen.

Dior is er niet bij. Na een eerste show tijdens de mannenmodeweek op 27 juni, bewaart Jonathan Anderson zijn eerste haute couture-collectie voor januari 2026.

De veertigjarige Noord-Ier, die begin juni werd benoemd tot hoofd van de dames- en haute couture-collecties van Dior, ter vervanging van Maria Grazia Chiuri, enkele weken na zijn aantreden bij de mannenmode, is de eerste sinds Christian Dior die de drie lijnen van het vlaggenschip van LVMH overziet.

Ook Jean Paul Gaultier is afwezig. De Nederlander Duran Lantink, die in april tot permanent artistiek directeur van het merk werd benoemd, zal zijn debuut maken tijdens de damesmodeweek in oktober.

Sinds 2020 en zijn terugtreden liet ontwerper Jean-Paul Gaultier de teugels van zijn haute couture-collecties over aan gastontwerpers, zoals de Fransen Olivier Rousteing, Ludovic de Saint Sernin, Haider Ackermann en de Ierse Simone Rocha.

Het evenement wordt afgesloten met de show van de Zwitser Kevin Germanier.

Niet te verwarren met de Paris Fashion Week, vindt de haute couture-week plaats in januari voor de zomer en in juli voor de winter, uitsluitend in Parijs, omdat het een Franse specialiteit is waar unieke, handgemaakte stukken worden gepresenteerd. Creaties die voornamelijk bestemd zijn voor rode lopers, grote jetset-evenementen en gala's.