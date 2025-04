Bevestigd: Duran Lantink wordt creatief directeur van Jean Paul Gaultier

De geruchten die al een tijd de ronde deden, zijn nu officieel bevestigd: Duran Lantink is benoemd tot de nieuwe creatief directeur van het Franse modehuis Jean Paul Gaultier. Dat werd vandaag bekendgemaakt via een persbericht van het modehuis en wordt ook gedeeld door Lantink zelf.

Lantinks eerste ready-to-wear collectie zal gepresenteerd worden tijdens Paris Fashion Week in september 2025. Zijn haute couture debuut maakt hij in januari 2026. Met de aanstelling van Lantink komt er ook een einde aan een tijd van gastontwerpers bij Jean Paul Gaultier.

"Ik zie in hem de energie, de durf en de speelse geest in mode die ik had aan het begin van mijn eigen reis; de nieuwe enfant terrible in de mode. Welkom, Duran, aldus Jean Paul Gaultier in het statement op social media.

"Ik zie Jean Paul Gaultier als een genie en onderdeel van een generatie die deuren binnen trapte zodat mensen zoals wij er doorheen kunnen lopen en kunnen zijn wie we zijn. Dat ik nu de rol van creatief directeur op mijn kan nemen is een eer", zo vult Lantink aan.

Jean Paul Gaultier stelt Duran Lantink aan als creatief directeur

De Nederlandse ontwerper staat bekend om zijn vernieuwende aanpak, waarin duurzaamheid, inclusiviteit en experiment centraal staan. Recent won hij de International Woolmark Prize 2025, met een volledige collectie ontworpen met merinowol.

Lantink studeerde in 2013 af aan de Gerrit Rietveld Academie met een bachelor in Textiles and Fashion, gevolgd door een master aan het Sandberg Instituut in 2017. In 2018 kreeg hij wereldwijde bekendheid met de iconische ‘vulva pants’ die hij ontwierp voor artiest Janelle Monáe – een uitgesproken ontwerp dat symbool stond voor zijn provocatieve en speelse signatuur.

In 2019 richtte hij zijn gelijknamige label op, waarmee hij zich richt op radicale upcycling: het transformeren van bestaande kleding en materialen tot nieuwe, unieke ontwerpen. Al in 2016 won hij een Dutch Design Award, gevolgd door een eervolle vermelding bij de International Fashion Showcase.

Zijn internationale erkenning nam de afgelopen jaren snel toe. In oktober 2023 debuteerde hij op het officiële schema van Paris Fashion Week. Kort daarna won hij de ANDAM Special Prize, gevolgd door de prestigieuze Karl Lagerfeld Prize (LVMH Awards 2024). Dat jaar werd hij ook opgenomen in de lijst van meest invloedrijke mensen in de mode door The Business of Fashion.

Gastontwerpers als traditie bij Jean Paul Gaultier

Het modehuis Jean Paul Gaultier werkt sinds de 2020 met wisselende gastontwerpers voor de couturelijn. Eerder namen onder anderen Olivier Rousteing, Glenn Martens, Chitose Abe, Haider Ackermann, Simone Rocha en Ludovic de Saint Sernin de creatieve leiding tijdelijk op zich. Met Duran Lantink als permanente creatief directeur kiest het huis voor een ontwerper die niet alleen stijlvol weet te verrassen, maar ook structureel inzet op verandering in de mode-industrie.

Dit artikel is tot stand gekomen door bijdragen van Susan Zijp en Caitlyn Terra.