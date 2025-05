Balenciaga benoemt Pierpaolo Piccioli tot creatief directeur te midden van strategische herziening bij Kering

Kering heeft Pierpaolo Piccioli aangesteld als de nieuwe creatief directeur van Balenciaga, wat een cruciaal moment markeert in de bredere inspanning van het Franse luxeconglomeraat om zijn vlaggenschipmodehuizen te stabiliseren en te herpositioneren na een uitdagende 2024.

De groep rapporteerde een daling van 12 procent in de jaaromzet voor 2024, met toenemende verliezen bij Gucci, evenals een vertraging in het momentum bij Bottega Veneta en Saint Laurent. Zowel Gucci als Bottega Veneta hebben recentelijk wisselingen van creatief directeuren doorgemaakt. Met Piccioli nu aan het roer van Balenciaga lijkt de groep te kiezen voor een meer romantische, couture-achtige gevoeligheid, in tegenstelling tot de conceptuele ontwrichting die het Demna-tijdperk kenmerkte. Minder streetwear, meer high fashion.

Piccioli, die Valentino in 2024 verliet na meer dan twee decennia bij het Italiaanse modehuis, zal toezicht houden op alle categorieën in Balenciaga - dames- en herenkleding, accessoires en couture. De laatste collectie van Demna voor het huis is de 54e haute couture presentatie in juli. Demna heeft bijna een decennium doorgebracht in Balenciaga en katapulteerde het merk naar de voorhoede van het modediscours door middel van een provocerende mix van streetwear, subversie en cultureel commentaar.

De benoeming komt op een moment dat Kering onder druk staat

Deze benoeming betekent een opmerkelijke herijking van de strategie van Kering. Francesca Bellettini, de plaatsvervangend algemeen directeur van Kering en hoofd van merkontwikkeling, benadrukte de couture-referenties van Piccioli in de aankondiging van het bedrijf, waarmee ze een verlangen onderstreepte om de historische associatie van Balenciaga met vakmanschap en high fashion te bevestigen in plaats van controverse-geleide viraliteit.

“Ik kan niet gelukkiger zijn om Pierpaolo te verwelkomen bij de groep”, zei Bellettini. "Hij is een van de meest getalenteerde en gevierde ontwerpers van vandaag. Zijn meesterschap in Haute Couture, zijn creatieve stem en zijn passie voor savoir-faire (de mogelijkheid tot passende actie; in het bijzonder: een gepolijste zekerheid in sociaal gedrag, red.) maakten hem de ideale keuze voor het huis. Ik wil Demna ook hartelijk bedanken voor de gedurfde, onderscheidende visie die hij de afgelopen tien jaar naar Balenciaga heeft gebracht en de identiteit van het Huis in het hedendaagse tijdperk heeft gevormd. Ik ben ervan overtuigd dat Pierpaolo en Gianfranco Balenciaga perfect zullen leiden door dit belangrijke nieuwe hoofdstuk van zijn opmerkelijke geschiedenis."

Piccioli, die Valentino in 2024 verliet na bijna twee decennia - waaronder acht jaar als enige creatief directeur - staat bekend om het moderniseren van de couturetaal van het Romeinse huis met inclusieve casting en een meer emotioneel resonerende visie. Zijn esthetiek – lyrisch, verfijnd en diep humanistisch – staat in schril contrast met het dystopische minimalisme en de meme-ready silhouetten van Demna.

"Balenciaga is wat het vandaag is dankzij alle mensen die de weg hebben geplaveid," zei Piccioli. "In al zijn fasen, terwijl het voortdurend evolueert en verandert, heeft het nooit de esthetische waarden van het huis verloren. Wat ik ontvang is een merk vol mogelijkheden die ongelooflijk fascinerend zijn. Ik moet Demna vooral bedanken; ik heb altijd bewondering gehad voor zijn talent en visie. Ik had me geen beter overdracht kunnen voorstellen. Dit geeft me de kans om een nieuwe versie van het Maison te vormen en een nieuw hoofdstuk toe te voegen met een nieuw verhaal."

Balenciaga heeft moeite om volledig te herstellen sinds een reclamecampagne uit 2022 wijdverspreide kritiek en beschuldigingen van ongepaste beelden veroorzaakte. Hoewel Demna steun behield van segmenten van het mode-establishment, wankelde het commerciële en reputatiemomentum van het merk. De komst van Piccioli kan het soort stille reset bieden dat nodig is om het vertrouwen van de consument en de creatieve geloofwaardigheid te herstellen.

Balenciaga onthult zijn eerste collectie onder Piccioli tijdens Paris Fashion Week in oktober.