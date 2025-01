Hoe Glenn Martens al jaren voorsorteerde op zijn functie bij Maison Margiela

Glenn Martens was de gedoodverfde opvolger van John Galliano bij Maison Margiela. Het moment dat Galliano in december 2024 zijn vertrek aankondigde bij het Belgische modehuis gingen alle ogen direct naar Martens.

Er zijn verschillende redenen waarom Martens meteen de aandacht trok. Martens is niet alleen al werkzaam bij OTB (het moederbedrijf van Maison Margiela en Diesel), maar voor zijn surrealistische stijl maakt hij vaak gebruik van het deconstrueren van klassieke kledingstukken. Dit deed hij zowel bij het merk Y/Project waar hij twaalf jaar aan het hoofd stond, als bij Diesel. Naast zijn kenmerkende stijl zijn er ook parallellen te vinden in zijn carrièrepad en die van Martin Margiela, oprichter van het Belgische modehuis.

In 2018 al gehint op Margiela-carrière voor Glenn Martens

Allereerst zijn er de overduidelijke hints en overeenkomsten. Zowel Margiela als Martens studeerden af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Opvallend genoeg gaan beiden ook aan de slag voor het Franse modehuis Jean Paul Gaultier na hun afstuderen.

In 2018 nam Martens deel aan het Red Tag Project van Diesel. Hij paste hier zijn ‘formal-meets-street’-esthetiek op die in de smaak viel bij Renzo Rosso, oprichter van Italiaanse groep OTB en modemerk Diesel. Rosso omschreef Martens namelijk als volgt: “Glenn heeft een Belgische opleiding genoten. Hij heeft die typische praktische, maar toch surrealistische, Margiela-achtige stijl.”

‘Een Margiela-achtige stijl’: Wat is dat dan precies? Het Belgische modehuis, opgericht in de jaren ‘80, staat tegenwoordig gelijk aan de term ‘deconstructie’. Het is een term die door de pers werd gegeven aan een van de eerste collecties van ontwerper Martin Margiela. De nieuwe esthetiek van de ontwerper was moeilijk te vatten, dus het woord ‘deconstructie’ viel.

In de praktijk komt dit vaak neer op het opnieuw interpreteren van klassieke items of het toepassen van materialen op een ongebruikelijke manier. Zo maakte Martin Margiela een trui geheel uit sokken - de hiel werd gebruikt voor de ellenbogen en de schouders. Ook is er een top gemaakt compleet uit lederen handschoenen en gebruikte hij de zijde van voeringen om jurken mee te maken. De naden van de jurk waren nog goed te zien. De items zullen altijd herinneren aan hun oorspronkelijke vorm, maar zijn compleet uit de context gehaald. Martin Margiela toonde hiermee zijn respect voor traditionele couture en fascinatie voor de constructie van kleding.

Martens en Margiela: Belgische ontwerpers met liefde voor deconstructie

Wie kijkt naar Martens’ werk ziet dit terug bij Y/Project en Diesel Zo vergrootte hij voor Y/Project vaak items op komische wijze uit zoals de enorme Ugg-boot (die niet echt van het merk Ugg was), maar ook denimjassen met enorm lange mouwen of broeken met te lange pijpen. Bij Diesel is het element van deconstructie juist weer te vinden in ‘dubbele jeans’ en verknipte hoodies.

Martens’ carrière maakt hem een logische opvolger bij Maison Margiela. Hoewel er veel gelijkenissen te vinden zijn, zal het modehuis altijd een nieuw tijdperk betreden met een nieuwe creatief directeur. Margiela zelf trad namelijk zelden op de voorgrond en benadrukte de inzet van het ‘maison’. Met Martens komt een ster-ontwerper aan het hoofd te staan. Wanneer hij zijn eerste collectie voor het Belgische modehuis zal presenteren is op dit moment nog niet bekend, maar verwacht het onverwachte.