'Helft consumenten koopt altijd voor de laagst mogelijke prijs': de verborgen kosten van goedkope kleding

In 2024 kocht de helft van de Nederlandse consumenten producten voor de laagst mogelijke prijs. Dit blijkt uit het jaarlijkse e-commerce rapport van financieel dienstverlener Mollie, gebaseerd op een enquête onder 2.000 Nederlanders. Maar die lage prijzen hebben vaak een verborgen prijs, vooral in de mode-industrie.

Samenvatting In 2024 gaf de helft van de Nederlandse consumenten prioriteit aan de laagste prijs.

Deze trend van prijsbewust winkelen heeft verborgen kosten, waaronder de uitbuiting van kledingarbeiders in lagelonenlanden.

De 'kunstmatig lage prijzen' stimuleren overmatige consumptie, wat bijdraagt aan milieuproblemen.

De trend van online prijsbewust shoppen groeit. In 2024 gaf 37 procent van de consumenten aan vaker gebruik te maken van kortingen, tegenover 29 procent in 2023. Ook bij de keuze voor een online retailer speelt de prijs een belangrijke rol: in 2024 gaf 48 procent aan te kiezen voor de goedkopere optie, ten opzichte van 38 procent in 2023. Consumenten letten daarnaast steeds meer op de bijkomende voordelen, zoals gratis verzending (40 procent) en het vertrouwen in de verkoper (37 procent).

Opvallend is dat gratis retourneren minder belangrijk is geworden voor consumenten, van 43 procent in 2023 naar 27 procent in 2024. Tegelijkertijd wordt er meer onderzoek gedaan naar producten: in 2023 deed 31 procent van de consumenten voorafgaand aan een aankoop onderzoek, in 2024 is dit gestegen naar 47 procent. Consumenten maken hierbij gebruik van platforms zoals YouTube (47 procent), Instagram (41 procent) en Facebook (39 procent).

De ware prijs van goedkoop

Hoewel de lage prijs van bijvoorbeeld een T-shirt bij grote modeketens aantrekkelijk lijkt, heeft goedkope mode vaak verborgen humanitaire- en milieukosten. In de mode-industrie wordt de lage prijs vaak mogelijk gemaakt door de uitbuiting van kledingarbeiders in lagelonenlanden, zo meldde FashionUnited eerder. Uit bevindingen bleek dat fabrieken van grote modemerken arbeiders in Pakistan uitbuiten door ze "op minder formele manieren in dienst te nemen om risico's te verminderen en kosten te besparen", waardoor meer dan een derde van de ondervraagden minder dan het minimumloon verdiende.

Daarnaast heeft een lage prijs vaak een psychologisch effect, waardoor consumenten geneigd zijn meer te kopen dan ze eigenlijk nodig hebben. Bovendien betekent een lage prijs vaak dat er goedkopere materialen worden gebruikt, zoals vezels die niet gerecycled kunnen worden. Rob Hofland, fractievoorzitter van D66 in Amsterdam, zei in een interview met FashionUnited:"Veel producten lijken goedkoop, maar die lage prijzen zijn kunstmatig. Lage prijzen stimuleren consumptiegedrag, wat bijdraagt aan de huidige klimaatcrisis."