Het corona-nieuws van dinsdag 14 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Bureau RMC: Winkelstraten weer iets drukker

De Nederlandse winkelstraten zijn volgens metingen van Bureau RMC weer iets drukker. Afgelopen week was het, in vergelijking met de week daarvoor, met 8,4 procent drukker. In vergelijking met dezelfde week in 2019 was het nog steeds beduidend rustiger, namelijk 75,6 procent. In het hele land was het op alle dagen (met uitzondering van eerste paasdag) drukker dan de week daarvoor. Op zondag werden 44,7 procent minder passanten geteld dan een week ervoor.

IMF verwacht dat Nederlandse economie krimpt met 7,5 procent

Het International Monetair Fonds verwacht dat de Nederlandse economie flink krimpt. Het IMF verwacht namelijk een krimp van 7,5 procent als gevolg van de coronacrisis. De krimp in Nederland komt hierdoor overeen met de krimp van de gehele eurozone, aldus de verwachting van het IMF. Griekenland, Italië en Frankrijk worden volgens de schatting het hardste geraakt.

Van het Paasweekend

Pakketbezorgers nemen juridische stappen tegen PostNL

Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) neemt juridische stappen tegen PostNL. Pakketbezorgers zijn van mening dat de tarieven op dit moment te laag zijn, dit wordt al jaren aangekaart bij PostNL. Er wordt nu een eerlijke betaling geëist. Vorige week kondigden de bezorgers al aan PostNL tot Tweede Paasdag te geven om de tarieven te verhogen.

Bezorgingen duren nu door de maatregelen rondom het coronavirus langer, maar PostNL houdt daar geen rekening mee in de tarieven. Naast de rechtszaak, zullen bezorgers ook een klacht indienen bij het ACM. De bezorgers zijn van mening dat PostNL hun marktpositie misbruikt om tarieven te dicteren.

Akkoord tussen retail- en vastgoedsectoren over opschorten huren