Het corona-nieuws van dinsdag 28 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Meer winkels heropenen deuren

Ikea is weer open. Ook Calzedonia- en Intimissimi winkels in Amstelveen, Amsterdam, Breda, Den Haag, Rotterdam en Maastricht hebben de deuren vandaag heropend. De winkels van warenhuis De Bijenkorf zijn vanaf morgen, woensdag 29 april, open. Alle bedrijven laten weten veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen.

Omzet webshops fors gestegen sinds corona-uitbraak

Aankopen worden meer en meer online gedaan sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland . Vanaf week 12, de eerste week na de uitbraak, steeg de online omzet wekelijks tussen de 60 en 70 procent, ten opzichte van 2019, zo blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Thuiswinkel.org. In week 16 (de week van 13 april) bereikte de online omzetstijging een piek van 72 procent.

In week 17 weer iets drukker in de winkelstraten

In week 17 was het weer iets drukker in de winkelstraten . Vorige week was het zelfs 22,8 procent drukker dan de week ervoor. Dit betekent overigens nog steeds een daling van 74,2 procent ten opzichte van dezelfde week in 2019. "Ook straten waar de drukte aan het begin van de coronacrisis spectaculair afnam, wordt het drukker: de Kalverstraat in Amsterdam laat op donderdag 23 april een toename zien van 24 procent ten opzichte van de week ervoor," aldus Bureau RMC.

Belgische brancheorganisaties pleiten voor steunmechanisme voor huurders en verhuurders winkelpanden

Mode Unie en Unizo stellen een steunmechanisme voor om huurders en verhuurders van winkelpanden te helpen. Deelnemen aan het systeem is dus niet verplicht maar vrijwillig. In het systeem zou de verhuurder akkoord gaan om de helft van de huur voor een aantal maanden kwijt te schelden. Voor huurders die niet meteen de overige vijftig procent kunnen betalen, kunnen gebruik maken van een voorschotregeling van de Vlaamse overheid waar op dit moment aan wordt gewerkt. Dit voorschot moet binnen maximaal 2 jaar worden terugbetaald aan de overheid.

Van gisteren:

Saint Laurent heeft laten weten in 2020 niet mee te doen aan de Parijse modeweken . Saint Laurent zal haar collecties dit jaar “lanceren volgens een plan met een up-to-date-perspectief, dat gedreven is door creativiteit”, zo laat het merk weten. In een interview met WWD, dat gisteren werd gepubliceerd, spreken Vaccarello en Saint Laurent-CEO Francesca Bellettini over een presentatievorm die het midden houdt tussen fysiek en digitaal. Wat de precieze invulling van de shows zal zijn, is nog niet duidelijk. Deze zullen in elk geval plaatsvinden buiten de vaste modekalender om.

De impact van de pandemie op de Adidas Group blijkt significant. De Q1 omzet bij gelijke wisselkoersen liep terug met 19 procent en de nettowinst viel zelfs 97 procent lager uit dan een jaar eerder. Zeventig procent van de winkels van de groep (eigenaar van de merken Adidas en Reebok) wereldwijd zijn nog gesloten op dit moment. Een online omzetstijging van 35 procent in het kwartaal kan de daling in de retail niet compenseren. Een positieve noot: CEO Kasper Rorsted ziet dat consumenten zich meer en meer gaan focussen op hun gezondheid en daardoor fit willen blijven door te sporten. “Onze focus op retail en online zullen daarom in de toekomst nog betere resultaten leveren,” aldus de CEO.

Van het weekend:

Italië versoepelt de maatregelen. Fabrieken mogen vanaf 4 mei weer open . De heropening van deze grote bedrijven is een van de eerste stappen die genomen worden in de afbouw van de zeven weken durende coronavirus-lockdown in het land. Ook de volgende stappen werden al aangekondigd: vanaf 18 mei mogen retailers, musea en bibliotheken weer open, vanaf 1 juni de horeca.