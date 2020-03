Het corona-nieuws van maandag 30 maart

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het Covid-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Kabinet verlengt coronamaatregelen

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd de coronamaatregelen die stonden gepland tot 6 april, zoals de sluiting van scholen en de horeca, te verlengen. Dat meldt de NOS. Tot wanneer de maatregelen worden verlengd, is nog niet duidelijk. Ook is nog de vraag of er voor specifieke sectoren of bedrijven nog aanvullende voorschriften zullen komen. De vorm en duur van de maatregelen worden vandaag en morgen vastgelegd. Morgenavond, rond 19.00, volgt een persconferentie plaats waarin de wijzigingen bekend worden gemaakt.

Bureau RMC: opnieuw rustiger in winkelstraten

Het aantal passanten in Nederlandse winkelstraten blijft afnemen. Afgelopen vrijdag was het 80 procent rustiger dan op dezelfde dag vorig jaar. Ten opzichte van vrijdag 20 maart was het 16 procent rustiger. De afname zette zich in het weekend door: op zaterdag en zondag waren er respectievelijk 82 procent en 87 procent minder mensen in de winkelstraten dan op dezelfde dagen vorig jaar. Ten opzichte van vorig weekend was het dit weekend gemiddeld 21,5 procent rustiger. De afname in grote steden is het grootst. Dat heeft mogelijk te maken met het wegblijven van toeristen. In de Amsterdamse Kalverstraat en Nieuwendijk waren op woensdag 25 maart zelfs 90 procent minder passanten dan het voorgaande jaar.

Moederbedrijf Miss Etam en Steps verwacht ‘aanzienlijke’ omzetdaling

Modegroep FNG, het moederbedrijf van onder meer Miss Etam en Steps, vreest een significante daling van de omzet als gevolg van de verspreiding van Covid-19. Dat meldt FNG in een persbericht. Op 17 maart sloot het bedrijf haar winkels in België, winkels in Nederland volgden twee dagen later. Dat leidt volgens het bedrijf tot ‘aanzienlijke omzetverliezen’. De modegroep is nog wel online actief in Nederland, België en Scandinavië, maar verwacht ook daar lagere omzetcijfers.

Tegelijkertijd heeft FNG te kampen met annuleringen en vertragingen van bestellingen. Enkele van de fabrieken waarmee FNG werkt, gesitueerd in China en Turkije, zijn momenteel gesloten. Maar ook de sluiting van grenzen wereldwijd bemoeilijkt de levering van producten aan dochterbedrijven van FNG. “De gevolgen en globale impact van deze disrupties in de supply-chain zijn momenteel nog niet volledig duidelijk,” zo laat FNG in het bericht weten, “maar zullen langere tijd nodig hebben om te normaliseren.”

Ook Chanel, Burberry en Wolford produceren nu zorgmaterieel

Grote modespelers Chanel, Burberry en Wolford zijn overgegaan tot het produceren van mondkapjes en ander zorgmaterieel voor internationale ziekenhuizen. Chanel, zo meldt een persbericht van Reuters, werkte al een tijd aan prototypes voor mondkapjes en beschermende hemden voor medici. Dit weekend werden deze goedgekeurd door de Franse zorgauthoriteiten. Daarop is Chanel gestart met grootschalige productie voor Franse zorginstellingen.

Burberry zet sinds dit weekend haar productiefaciliteiten in voor het produceren van ruim 100.000 mondkapjes voor de Britse National Health Services, zo laat het merk weten op sociale media. Behalve mondkapjes zal het modemerk ook beschermende kleding voor patiënten produceren - om precies te zijn, in de fabrieken in Yorkshire waar gewoonlijk trenchcoats in elkaar worden gezet.

Kousenmerk Wolford gooit de volledige productielijn om en gebruikt de productiefaciliteiten in Oostenrijk en Slovenië sinds dit weekend eveneens voor het produceren van mondkapjes. “Met gebruik van hoogwaardig materiaal, breitechnieken en expertise in productie heeft (Wolford) productieprocessen snel kunnen aanpassen naar de actuele behoeften”, zo is in een persbericht van het bedrijf te lezen.

Winkels in Wuhan weer open

Meer goed nieuws: in de Chinese stad Wuhan is een groot deel van de winkels weer geopend. In Wuhan, gelegen in de provincie Hubei, werd in december de eerste coronabesmetting aangetroffen. Het aantal besmettingen in de stad liep vervolgens hoog op, waarna deze wekenlang op slot ging. Nu worden de maatregelen er langzamerhand versoepeld. De NOS meldt dat bewoners van Wuhan ‘zo blij als een kind’ zijn om weer te kunnen winkelen.

Van het weekend: TOGS-regeling voor non-foodretailers en meer modeweken geannuleerd

Opluchting bij non-foodretailers: ze worden toch meegenomen in de TOGS-regeling. Dat betekent dat deze winkeliers alsnog aanspraak kunnen maken op een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro die gedeeltelijk compenseert voor verloren omzet ten tijde van de coronacrisis, en kan worden ingezet om onder meer vaste lasten te betalen. Lees hier meer .

Het CFDA (Council of Fashion Designers of America, red.) liet afgelopen vrijdag weten dat New York Fashion Week Resort 2021 is geannuleerd. “De beslissing is gebaseerd op de huidige globale situatie, de onzekerheid betreffende de impact ervan op retailers en hun mogelijkheden om in te kopen, en uitdagingen voor ontwerpers om op dit moment collecties te produceren”, aldus het CFDA in een persbericht. De mannenmodeweek, die in New York in juni zou plaatsvinden, wordt uitgesteld. Samen met enkele grote modebeurzen zoekt de organisatie nu naar nieuwe data voor het evenement, die verder in de toekomst liggen.

Het British Fashion Council kondigde vrijdag aan dat ook London Fashion Week Men - die eveneens op de planning stond voor juni - niet zal plaatsvinden. De organisatie liet in een persbericht weten ‘op zoek te zijn naar digitale alternatieven’.