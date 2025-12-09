Het sneakerjaar 2025: tussen retro-hype, skate-invloeden en nieuwe visies

De relevantie van sneakers in 2025, met name binnen de streetwear-scene, blijft onveranderd, ondanks de groeiende populariteit van klassiekere schoenmodellen bij jongere consumenten. We blikken terug op het jaar met sneakerexpert Amadeus Thüner en spreken over zijn top releases, hoogtepunten en wensen voor 2026.

Welke sneaker releases hebben jou dit jaar het meest overtuigd?

De ‘Sneaker of the Year’-discussie is elk jaar weer een soort haat-liefdeverhouding. Enerzijds breek je er volledig je hoofd over, luister je alle podcastafleveringen terug en bekijk je je eigen social media content, om vervolgens toch weer iets te vergeten. Anderzijds laat het ook zien dat er elk jaar weer geweldige producten worden uitgebracht.

Tot mijn hoogtepunten van 2025 behoort zeker de Nike Air Jordan 5 Re-Imagined "Black Metallic", een van de vele retro-sneakers van dit jaar. Vooral Nike's Jordan-merk heeft een aantal modellen uit de archieven gehaald. Daaronder vallen de Air Jordan 1, die zijn veertigste verjaardag vierde, en de Air Jordan 5, die 35 jaar bestond.

Daarnaast is de ‘Eric Koston x Nike Air Max 95’ een slimme zet. Een schoen ontworpen voor hardlopen krijgt hiermee een ereplaats in de skateboardwereld. De lancering via Nike SB [de skateboardlijn van het Amerikaanse sportmerk, red.] en in samenwerking met de skateboardlegende maakt dit mogelijk. In eerste instantie sprak het verhaal achter de schoen me meer aan dan de schoen zelf, maar eenmaal aan de voet was ik volledig overtuigd.

Wat is er zo bijzonder aan de Nike Air Jordan 5 Re-Imagined "Black Metallic"?

Het silhouet was, zoals de naam al doet vermoeden, onderdeel van het Re-Imagined-programma. Binnen dit programma onderzoekt Nike hoe ze het origineel naar het heden kunnen vertalen. Meestal werden de materialen aangepast – van volledig leer naar canvas – of werden kleine nuances veranderd om de schoen een nieuwe twist te geven, terwijl het DNA behouden bleef.

Nike Air Jordan 5 Black Metallic Re-Imagined Credits: Amadeus Thüner

Aanvankelijk was ik geen groot fan van dit programma, maar inmiddels kan ik de meeste releases onder deze noemer wel waarderen. De Air Jordan 5 “Black Metallic” is absoluut een van de hoogtepunten. Een retro die zelfs na 30 jaar nog niets van zijn aantrekkingskracht heeft verloren. Fans herinneren zich natuurlijk ook de eerste scène uit ‘The Fresh Prince of Bel-Air’.

Je had het net al over het skateboard-thema. Welke rol speelt dit onderwerp in de sneakerscene van 2025?

Nike SB had met de Dunk een relatief zwak jaar in vergelijking met de hype-periodes van 2020 tot 2022. Dat geldt echter alleen voor degenen die geld willen verdienen op de secundaire markt.

Voor fans waren er desondanks een aantal hoogtepunten, waaronder de samenwerking met Supreme. Samen brachten ze vijf verschillende colorways uit, die deels alleen in specifieke regio’s verkrijgbaar waren. Wit en zwart waren wereldwijd beschikbaar, paars voor Europa en het Verenigd Koninkrijk, blauw voor Noord-Amerika en groen voor de Aziatische markt.

Nike SB Dunk Low Supreme Pack Credits: Amadeus Thüner

Hoe kijk je aan tegen deze lokale beschikbaarheid van de colorways?

Lokaal denken in een geglobaliseerde wereld en de lokale communities iets speciaals bieden, is een vorm van storytelling die we opnieuw moeten waarderen. Het was een tijdlang vergeten. Daarnaast is het een eerbetoon van Nike SB en Supreme aan de beginjaren van Nike SB, meer dan twintig jaar geleden. Dit blijkt uit de keuze van de kleuren, de color-blocking en het grotendeels suède materiaalgebruik.

Welke andere sneaker-samenwerkingen hebben je overtuigd?

Nike en Patta, die hun succesvolle Air Max 1 Wave-serie voortzetten met de Air Max 90 Wave, horen daar zeker bij. Ook New Balance en Action Bronson vormden in 2025 weer een geweldig team.

Nike Air Max 90 Patta Wave Credits: Amadeus Thüner

Was er een samenwerking die je in het bijzonder heeft verrast?

De samenwerking tussen Paraboot en Dime vond ik in eerste instantie wat ongebruikelijk, maar uiteindelijk zeer geslaagd. Een klassieke veterschoen wordt gecombineerd met de esthetiek van een Canadees skatemerk en een opvallend aantal smileys in het ontwerp. Het is – mijn oma zou blij zijn met deze woordkeuze – “brutaal”, maar dan in de beste zin van het woord. Ik had het niet zien aankomen en vind het daarom des te mooier dat je nog positief verrast kunt worden. Dat is leuk!

Laten we van schoenen overstappen op de rest van de look. Wat is je top drie streetwear-samenwerkingen van het jaar?

Supreme en Anti Hero is al jaren de beste ‘skatemerk-meets-skatemerk’-samenwerking in de scene. Daarnaast Carhartt WiP en Sacai, die opnieuw geweldige stijlen op de markt brachten. De samenwerking was helaas wel vrij prijzig, zeker voor Carhartt-begrippen.

‘Palace Skateboards x Nike’ hoort er ook bij. Er ging namelijk altijd het gerucht dat zodra Palace de samenwerking met Adidas zou stoppen en naar Nike zou overstappen, Supreme zou stoppen met Nike en naar Adidas zou gaan. Ik ben benieuwd wat er in 2026 gaat gebeuren…

Amadeus Thüner Credits: Marie Schoeniger

Maar net als op het gebied van sneakers: 2025 had een aantal geweldige hoogtepunten. Een shout-out naar alle ontwerpers en verantwoordelijke teams die verder dachten dan ‘logo plus logo is een samenwerking’.

Welke bijzondere momenten hebben de streetwear-scene dit jaar gekenmerkt?

De eigen tentoonstelling voor Virgil Abloh was niet alleen een hoogtepunt van het jaar, maar ook een verdiend eerbetoon aan een groot visionair, vooral gezien de setting en de schaal. Daarnaast kreeg de Canadese muziekreporter-legende Nardwuar een eigen samenwerking met Nike SB. Dit was meer dan verdiend en toont opnieuw de creatieve kracht en het plezier bij Nike SB.

In 2025 is er ook veel veranderd aan de creatieve top van merken. Over welke benoemingen was je bijzonder verheugd?

De benoeming van Grace Wales Bonner tot creatief directeur voor Hermès Mens vond ik een geweldige keuze. Ook de start van Glenn Martens bij Maison Margiela was erg spannend. Dat zijn grote schoenen om te vullen.

Tot slot: wat zou je wensen voor de mode in 2026?

We leven, op modegebied, natuurlijk in een hectische tijd van kortstondige hypes en TikTok-video's. Het stoort me dat men blijkbaar niet meer de tijd wil nemen voor echte curatie, om diep in de materie te duiken en de ‘waaroms’ te bespreken. In plaats daarvan is de focus alleen nog op snelle likes, vaak in combinatie met negatieve ‘ragebait’. Dat staat me tegen.

Ik wens meer uitwisseling, meer diepgang en meer positiviteit. In een gespannen wereld moet mode vooral leuk zijn. Meer “Fun in Fashion!” – dat is mijn wens voor 2026.