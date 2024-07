Highlighted merken in damesmode: Lente Zomer 2025

Deze pagina is een work in progress. Zodra er meer SS25-collecties binnenkomen, zal deze worden bijgewerkt. De SS25 uitgelichte damesmode is onderdeel van de Lente Zomer 2025 special.

Lente Zomer Damesmode 2025

Nu het Lente Zomer 2025 seizoen in volle gang is, zet FashionUnited de schijnwerpers op de innovatieve en bewuste ontwerpen van merken die nieuwe standaarden in de modewereld zetten. Voorop lopen doelgerichte, circulaire modemerken die zich richten op levendige energie en unieke accenten. De nieuwste damesmode collecties, die vakmanschap en vrouwelijkheid vieren, en elegantie en durf belichamen.

Avenir

Avenir uit Berlijn is een doelgericht, circulair modemerk en is opgericht met het vastberaden doel om bewust ontwerp en bewuste productie te promoten. Omdat de ecologische en sociale implicaties van hun werk hun grootste zorg zijn, zet Avenir zich in om te bouwen met reeds bestaande materialen onder ethische werkomstandigheden.

Lees hier meer over de SS25 Ready-to-Wear collectie.







Fabienne Chapot

Voor de lente/zomer collectie 2025 vlucht Fabienne Chapot naar de levendige en bruisende zomermarkt. Dit is een levendige samenkomst van kleur, cultuur en gemeenschap, waar de geest van het seizoen tot leven komt.

Fabienne Chapotś aanpak is gericht op felle kleuren en onverwachte accenten. Elk seizoen begint in het hoofdkantoor in Amsterdam met handgetekende patroonschetsen en inspiratie van vintage stoffen en prints. Elk item wordt afgemaakt met op maat gemaakt borduurwerk of opvallende decoraties.

Ontdek de nieuwe SS25 collectie hier.







Kings of Indigo

Kings of Indigo positioneert zichzelf als een pionier in deze steeds veranderende duurzame modewereld, innoverend met materialen en duurzame productiemethoden, voortdurend onderzoekend hoe ze de impact op de planeet en mensen te verminderen; met de Vijf Pijlers van Duurzaamheid als hoekstenen.

Dit seizoen wijdt Kings of Indigo de collectie toe aan de samensmelting van denim, vakmanschap en innovatie.

Bekijk de SS25-collectie hier.







FILIPPA K

Filippa K, geassocieerd met tailoring, brengt dit seizoen een oog voor flatterende proporties en chique werkkleding in de SS25 Ready-to Wear collectie.

Lees meer over Filippa K op de merkpagina.







Creenstone

Deze zomer brengt Creenstone een collectie die de essentie van deze vrouwen weergeeft. Creenstone begrijpt vrouwen, waar ze naar verlangen en wat ervoor zorgt dat ze er bijzonder uitzien en zich bijzonder voelen. Deze nieuwste collectie bestaat uit opvallende jassen die vrouwelijkheid, elegantie en hun kenmerkende eigenschappen harmonieus combineren.

Creenstone is een outerwear merk dat het gewone buitengewoon maakt door zorgvuldig alledaagse durf te creëren. Met 25 jaar ervaring beheerst Creenstone het ambacht van outerwear.

Ontdek de SS25 collectie hier.







3x1 NYC

Het Italiaanse denimmerk 3x1 NYC presenteert hun nieuwste lente/zomer 2025 collectie, die wederom een sterke nadruk legt op vakmanschap en innovatie. De collectie biedt een mix van tijdloze elegantie en moderne trends, met als focuspunt al je favoriete closet staples in denim.

3 X 1 NYC wordt vertegenwoordigd door Fashion Club 70, klaar voor al je SS25-behoeften.

Lees hier meer over Fashion Club 70 en hun scala aan merken.







YAYA

De lente/zomercollectie 2025 van YAYA combineert in februari trendy en gedurfde elementen met denims, boxy vormen en geconstrueerde items, met behoud van een vrouwelijke touch door verfijnde olijfgroene en stoffige roze tinten. De collectie brengt nieuwigheid in balans met vertrouwde zand- en blauwtinten. In maart gaat de lente/zomercollectie over in de zomer met comfortabele, gelaagde silhouetten, klassieke patronen en gedetailleerde accenten in maansteengeel, bistrebruin en beige.

YAYA is in 1992 opgericht als klein modemerk dat uiteindelijk is getransformeerd tot wat YAYA nu is. Een Nederlands lifestyle merk voor stijlbewuste vrouwen dat bekend staat om haar elegante kledingstukken en stijlvolle home artikelen in tijdloze, natuurlijke tinten.

Ontdek de SS25 collectie hier.