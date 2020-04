Hoe Kuyichi vecht om het modesysteem te veranderen – ook in deze tijd

De modewereld is hard geraakt door de crisis rondom het coronavirus. Complete productieketens staan stil, collecties raken niet verkocht en de druk op merken, producenten en retailers is groter dan ooit. In deze spannende tijd worden moeilijke keuzes gemaakt. Soms vanuit angst, niet altijd rekening houdend met de gevolgen voor anderen. Duurzaam denimmerk Kuyichi wil zich juist in deze tijd hard maken voor zijn productieketen en andere merken op het hart drukken om dit ook te doen. “We moeten onze verantwoordelijkheid pakken, ook nu. Elke keuze die we maken heeft invloed op elk onderdeel van de productieketen. Alleen als we samenwerken, komen we hier goed doorheen.”

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft de mode-industrie compleet op zijn kop gezet. Retailers moeten hun winkels tijdelijk sluiten of er komen geen klanten meer opdagen, merken verliezen hun inkomsten en kunnen hun producties niet meer betalen, grondstoffenleveranciers moeten hun productie stopzetten en fabrieken moeten (gedeeltelijk) hun deuren sluiten. Bovendien staan we aan het begin van een spannend verkoop- en productieseizoen. Fabrieken die momenteel stilliggen, moeten alsnog toewerken naar de strakke productiedeadlines omdat de modewereld ooit heeft besloten dat de herfst/winter collecties al in augustus – notabene de heetste maand van het jaar – de deur uit moeten. Hoewel spring/summer collecties normaliter al voor de zomer in de uitverkoop gaan, voelen veel merken zich gedwongen om nu al met de uitverkoop te beginnen. Elk merk staat onder spanning.

Een gebrek aan verantwoordelijkheid

Ook Peter Schuitema, CEO van duurzaam denimmerk Kuyichi, zag in een paar dagen zijn hele bedrijf veranderen. “Omdat onze retailers hun deuren moesten sluiten, viel in korte tijd een groot deel van onze bestellingen weg. Gelukkig hebben we een niet-seizoensgebonden product, een gezond bedrijf en een webshop die nog een gedeelte van de omzet covert. We kunnen het wel even uithouden, maar ook voor ons moet het niet te lang duren”. Maar dat is niet alles waar Schuitema zich zorgen over maakt. “Ik hang elke dag met mijn suppliers aan de lijn en de geluiden die ik hoor, zijn écht zorgwekkend. Veel productielijnen liggen stil en tegelijkertijd blijven de deadlines vaak staan omdat merken hun collecties op een bepaald moment willen lanceren”. Een ander probleem is dat veel fast fashionmerken hun producties annuleren en hun verantwoordelijkheid niet nemen over de gevolgen voor hun keten. “Daarmee breng je jouw supplier, die toch al een zwakke positie heeft in de productieketen, echt in gevaar. Als het niet nodig is, doe het dan ook niet en neem je verantwoordelijkheid. We hebben het hier over mensenlevens”.

Met Kuyichi probeert hij zo bewust en respectvol mogelijk met de situatie om te gaan. Met retailers wordt veel overlegd en altijd gekeken naar haalbaarheid. Ook worden er betaalregelingen getroffen die voor beide partijen gunstig zijn. Kuyichi heeft dagelijks contact met alle suppliers en zoekt samen naar haalbare en eerlijke oplossingen voor iedereen. Zo wordt in samenspraak de druk op de productieketen verdeeld, producties worden waar mogelijk uitgesteld en betalingen worden uitgesmeerd. “We doen het echt samen en delen onze verantwoordelijkheid”, zegt Schuitema, “en dat voelt ontzettend goed”.

Het onderliggende probleem: de rat race to the bottom

Volgens Schuitema legt de huidige crisis haarfijn bloot wat er al een lange tijd mis is met het modesysteem: de oneindige rat race to the bottom. “We gaan veel te snel voor wat zowel de aarde als wijzelf aankunnen. De industrie houdt zichzelf al een lange tijd in een wurggreep. Collecties volgen elkaar veel te snel op, we putten de aarde en de makers uit, de sale begint veel te vroeg in het seizoen en de productieketen moet steeds sneller en goedkoper. Dat houdt een keer op”.

Dat je er als merk ook voor kunt kiezen om niet aan die rat race mee te doen, bewijst Kuyichi sinds 2016. Toen koos het merk ervoor om te stoppen met seizoenscollecties en sale. In plaats daarvan ging Kuyichi zich focussen op tijdloze items en never out of stock styles. Het blijkt een succesvolle formule, ook in crisistijd. Schuitema: “we hoeven ons gelukkig niet druk te maken om het aankomende saleseizoen en een complete collectie waar we vanaf moeten. Onze producten blijven vaak jarenlang in de collectie. Dat scheelt nu enorm”.

“De kracht ligt in de keten, ook nu”

Over wat er in deze crisistijd nodig is in de modewereld, heeft hij een duidelijke mening. “Deze onzekerheid veroorzaakt overal veel paniek en dat is logisch. Maar door vanuit angst te reageren, duwen we leveranciers, retailers, consumenten en onszelf over de rand. Vanuit Kuyichi willen we dan ook alle merken, leveranciers, retailers, agenten, beurzen en andere organisaties vragen: blijf rustig en maak waar mogelijk keuzes waar niet alleen jij, maar ook het grotere geheel beter van wordt. Cancel geen orders als dat niet hoeft, verspreid leveringen en probeer de druk op anderen zoveel mogelijk te verlagen. En blijf nauw samenwerken met je suppliers. Communiceer open en menselijk over de invloed van deze crisis op productie, planning, financieel en het effect op kledingwerkers. Focus je niet te veel op winst en groei, maar op samen overleven.”

Ook roept Kuyichi andere merken op veel meer de natuurlijke seizoenen te volgen. “Lanceer herfst- en wintercollecties niet voor september, voordat de herfst ook daadwerkelijk begint. Dat is nergens voor nodig. En probeer een te vroeg saleseizoen echt te vermijden. Als we in deze tijd onze normale routine voortzetten, is er geen tijd meer om de huidige collectie op de normale manier te verkopen. De sale uitstellen geeft merken en retailers de mogelijkheid om hun collectie tegen normale prijs aan te bieden. Veel merken hebben dat nodig om gezond te blijven.”

Op de lange termijn is Schuitema positief. “Ik hoop dat deze tijd consumenten aanzet om bewustere keuzes te maken. En dat de industrie zichzelf gaat dwingen om eindelijk te bouwen aan een eerlijker systeem. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid pakken. Hoe moeilijk deze tijd ook is, we moeten het toch echt samen doen”.