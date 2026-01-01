Hoe Pantone de Kleur van het Jaar kiest

Kleurautoriteit Pantone kiest sinds 2000 een ‘Kleur van het Jaar’. Destijds viel de keuze op ‘Cerulean Blue’, een serene kleur voor het nieuwe millennium. Sindsdien zijn er tinten roze, rood, oranje, groen, paars, blauw, geel, grijs en bruin geselecteerd, en dit jaar is er voor het eerst een wittint: ‘Cloud Dancer’.

Ooit begonnen als een educatief programma voor de designgemeenschap en kleurliefhebbers, is het nu een jaarlijks, diepgaand trendvoorspellingsevenement. De selectie houdt rekening met sociaaleconomische omstandigheden, levensstijl en invloeden uit de mode, entertainment en reiswereld.

Voor 2026 selecteert Pantone een etherische tint, ‘Cloud Dancer’, die symbool staat voor rust “in een hectische maatschappij die de waarde van weloverwogenheid en stille reflectie herontdekt”. De kleur biedt een “blanco canvas” voor een nieuwe start en brengt de geest tot rust voor “ware ontspanning”.

“In een wereld waar kleur synoniem is aan persoonlijke expressie, is Cloud Dancer een tint die zich aanpast, harmoniseert en contrasteert. De kleur brengt een gevoel van luchtige lichtheid in alle producttoepassingen en omgevingen, zowel als opzichzelfstaand statement of in combinatie met andere tinten,” aldus Pantone.

Pantone ‘Cloud Dancer’ Credits: Pantone by The Development

FashionUnited sprak met Jane Boddy, creatief directeur van het Pantone Color Institute, over de selectie van de Kleur van het Jaar voorbij dat nogal controversiële ‘Cloud Dancer’, of het jaar ervoor ‘Mocha Mousse’. Wat schuilt er achter een mondiale kleurconsessie?

Hoe kiest Pantone de ‘Kleur van het Jaar’?

De keuze voor de Pantone Kleur van het Jaar komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Het is het resultaat van maandenlang trendwatching en cultureel onderzoek door ons wereldwijde team bij het Pantone Color Institute. Dezelfde denkwijze die leidt tot die ene kleur, vormt ook de basis voor de paletten die we ontwikkelen voor onze trendvoorspellingstools.

We scannen voortdurend wat er om ons heen gebeurt. Denk aan films in ontwikkeling, grote entertainmentmomenten, reizende tentoonstellingen, opkomende kunstenaars en wat we zien in de mode en design. We kijken naar verschuivingen in levensstijl en vrije tijd, de plekken waar mensen van dromen en de bredere sociale en economische sfeer. We volgen zelfs nieuwe technologieën, materialen, texturen, digitale gesprekken en grote wereldwijde sportevenementen die ieders aandacht trekken.

Dit alles geeft inzicht in de richting die de wereld opgaat en, uiteindelijk, welke kleur het beste past bij het huidige moment.

Pantone ‘Cloud Dancer’ Credits: Pantone by The Development

Hoe zou u de kleur van dit jaar, ‘Cloud Dancer’, omschrijven?

Pantone 11-4201 Cloud Dancer is een zachte, luchtige wittint met een subtiele warmte die de uitstraling verzacht. De kleur voelt licht en open, als een ademende helderheid, en vermijdt de hardheid of schittering van een koeler, klinischer wit.

In plaats daarvan heeft de kleur een natuurlijke, menselijke zachtheid die kalmerend en prettig voor het oog is. Het oppervlak oogt eerder zacht lichtgevend dan helder en biedt een subtiele uitstraling die sereen en moeiteloos aanvoelt.

Cloud Dancer creëert een indruk van ruimte en stilte, als een blanco pagina in diffuus daglicht. Het geeft objecten en omgevingen een gevoel van puurheid, comfort en ingetogen verfijning.

De ‘Kleur van het Jaar’ 2025, Mocha Mousse, was een warme bruintint. Hoe verhoudt ‘Cloud Dancer’ zich daartoe?

Hoewel de twee kleuren op het eerste gezicht verschillend lijken, hebben ze verrassend veel gemeen. Beide zijn aardend, comfortabel en zeer veelzijdig, en passen moeiteloos in alle ontwerpgebieden. Even belangrijk is dat ze inspelen op een cultureel verlangen naar pauze, reflectie en een zachtere, meer bewuste manier van leven.

Pantone 17-1320 Mocha Mousse straalt rustig zelfvertrouwen en ingetogen elegantie uit. De eenvoud oogt verfijnd. De zachte, zintuiglijke warmte biedt rust in ons snelle, digitaal gedreven leven. De kleur tilt alledaagse momenten subtiel naar een hoger niveau en overbrugt de kloof tussen technologie en menselijke emotie. Hierdoor voelen zelfs routine-interacties bedachtzamer en hoogwaardiger aan.

Pantone 11-4201 Cloud Dancer draagt deze waarden ook uit. De luchtige openheid creëert helderheid en ruimte, bijna als een visuele uitademing. Net als Mocha Mousse moedigt de kleur balans, zachtheid en een terugkeer naar de essentie aan. Samen drukken ze een gedeeld verlangen uit naar aardend comfort en een bedachtzamer tempo. Elk voegt een eigen dimensie toe aan dat emotionele landschap.

Welke kleuren combineren goed met ‘Cloud Dancer’?

De veelzijdigheid maakt deze kleur echt bijzonder. Cloud Dancer kan zelfverzekerd op zichzelf staan als een helder, enkelvoudig statement. Als moderne wittint past de kleur bij de huidige, zachtere benadering van minimalisme en creëert een sfeer die kalm, sensueel en zacht aardend aanvoelt. Tegelijkertijd functioneert de kleur prachtig als ondersteunend kader voor andere kleuren.

In combinatie met heldere tinten voegt de kleur een frisse helderheid toe die hun energie verscherpt en versterkt, waardoor levendige kleuren nog dynamischer aanvoelen. Bij zachte tinten, pastels en rustige neutralen treedt Cloud Dancer moeiteloos naar de achtergrond, waardoor subtiele kleuren de ruimte krijgen om te ademen.

De kleur kan aarden, versterken, aanscherpen of verzachten, afhankelijk van het moment. Dit aanpassingsvermogen, met behoud van de zachte warmte, maakt Cloud Dancer bijzonder relevant voor het komende jaar. Het is een kleur die bewust meebeweegt en altijd de sfeer ondersteunt.

Pantone pastel kleurenpalet met 'Cloud Dancer' Credits: Pantone

Hoe ziet u merken en retailers de kleur van dit jaar gebruiken?

Een van de kernideeën achter de Pantone Kleur van het Jaar 2026 is de rol als blanco canvas. Het is een tint die ruimte biedt voor verbeelding en creativiteit. Merken kunnen hierop inspelen door zowel de kleur als het verhaal erachter te omarmen in hun producten, ervaringen en omgevingen.

Het verhaal achter de tint is net zo belangrijk als de kleur zelf. Het biedt een krachtig kader dat nieuwe ideeën kan aanwakkeren, bestaande lijnen kan vernieuwen of de sfeer van een ruimte kan bepalen. Op deze manier is Cloud Dancer meer dan een kleur. Het wordt een instrument voor storytelling, een katalysator voor mogelijkheden en creatieve richting.

Hoe blijft Pantone vooroplopen in een snel veranderend creatief landschap?

We hebben het geluk een groot en divers wereldwijd team te hebben, bestaande uit mensen met verschillende achtergronden en diepgaande ervaring in de designindustrie. Die diversiteit zorgt ervoor dat iedereen een frisse kijk meebrengt. Als team zijn we verenigd door onze nieuwsgierigheid naar de wereld, cultuur en innovatie. Dat is voor ons vanzelfsprekend en houdt ons voortdurend op de hoogte van wat er om ons heen gebeurt.

Met die mentaliteit kunnen we verschuivingen vroegtijdig signaleren en een gevoel krijgen voor wat komen gaat.

Waarom is kleur zo belangrijk voor merken?

Kleur staat centraal bij elke ontwerpbeslissing. We hebben een emotionele reactie op een product of beeld voordat we het ons realiseren, en die reactie wordt bijna altijd door kleur gedreven. Kleur kan de volledige houding of persoonlijkheid van een merk bepalen. Elke tint draagt een eigen verhaal, dat diep verbonden is met kleurenpsychologie.

In mijn jaren in de designwereld heb ik dit steeds belangrijker zien worden. Op dit moment is kleur een van de meest invloedrijke aspecten van elke ontwerpkeuze. Het vormt hoe we ons voelen, hoe we verbinding maken en hoe we de wereld om ons heen begrijpen.

Hoe bent u in kleurvoorspelling terechtgekomen?

Oorspronkelijk ben ik begonnen als modeontwerpster. Ik werkte voor bekende merken en ontwikkelde de verhalen en paletten voor hun collecties. Dat was het deel van het werk dat me het meest boeide. Het deed me beseffen dat kleur een carrière op zich kon zijn. Daarom besloot ik mijn pad in die richting te sturen.

Uiteindelijk werd ik hoofd kleur bij WGSN, een van 's werelds toonaangevende voorspellingsbureaus. De logische volgende stap was een overstap naar 's werelds meest iconische kleurbedrijf. Wat ik geweldig vind aan Pantone is het bereik. De Pantone Kleur van het Jaar is iets waar iedereen zich mee kan bezighouden, niet alleen de designindustrie. Mensen worden er oprecht enthousiast van en het creëert een echte buzz. Het is inclusief, boeiend, direct herkenbaar en betrekt iedereen. Ik kom zelden iemand tegen die Pantone niet kent.

Wat betekent kleur voor u?

Nou, het is een obsessie. Dat is het altijd geweest. Ik hou van kleur. Ik voel me er goed door en elke keer als ik aan een project werk, krijg ik er zoveel energie van. Het is mijn natuurlijke habitat.

Pantone 'Peach Fuzz' - Kleur van het Jaar 2024 Credits: Pantone

Welke van de voorgaande Kleuren van het Jaar is uw favoriet en waarom?

Ik vind het moeilijk om een favoriet uit voorgaande jaren te kiezen, omdat ik altijd verliefd word op de nieuwe. Vooral die van dit jaar, omdat deze echt ingaat op hoe mensen zich voelen. Voor mij is het verhaal achter een kleur net zo belangrijk als de kleur zelf.

Ik hield van Peach Fuzz omdat het zo warm en vriendelijk aanvoelde. Mocha Mousse was een prachtige bruintint met die subtiele roze ondertoon.