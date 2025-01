In beeld: Alessandro Michele's duizelingwekkende couturedebuut voor Valentino SS25

Alessandro Michele, voormalig creatief directeur van Gucci, maakt zijn couturedebuut bij Valentino tijdens de SS25-show in Parijs. De collectie genaamd"Vertigineux", een Frans bijvoeglijk naamwoord dat in het Nederlands vertaald wordt als "duizelingwekkend" of "met duizelingen gepaard gaand", omvat 49 looks. De collectie bestaat uit dramatische kledingstukken (jurken met enorme volumes, rijk versierd met ruches, strikken, dessins en felle kleuren) geïnspireerd door de New Romantics uit de jaren '70 en '80. De bohemian chic stijl van Valentino is te zien in motieven zoals stippen, die ook terug te zien zijn in Michele's eerste SS25 collectie voor het modehuis.

Welk effect Michele's creatieve visie zal hebben op de financiële resultaten van Valentino moet nog blijken. In het boekjaar 2023 boekt Valentino een omzet van 1,35 miljard euro, een daling van 5 procent ten opzichte van het vorige jaar. De omzet in eigen winkels en e-commerce stijgt met 3 procent, dankzij sterke resultaten in Azië en Japan. Europa en de VS blijven achter. De EBITDA in 2023 komt uit op 314 miljoen euro, een daling van 7 procent. Het bedrijfsresultaat neemt met 18 procent af tot 99 miljoen euro.

In beeld: Alessandro Michele's couturedebuut voor Valentino SS25.

Valentino SS25 Couture Credits: ©Launchmetrics/spotlight

