In beeld: De Blumarine-debuutshow van David Koma

De Georgisch-Londense ontwerper David Koma maakte zijn debuut op Milan Fashion Week als creatief directeur van het modehuis Blumarine. Zijn FW25-collectie wordt gekarakteriseerd door "donkere romantiek". Een terugkerend motief in de collectie was de distel, symbool voor bescherming en kwetsbaarheid, verwerkt in kristallen applicaties en zilveren details.

Blumarine, opgericht in 1977, heeft recentelijk enkele belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. In december 2022 overwoog EIH Eccellenze Italiane, de eigenaar van Blumarine, een beursgang. Oprichter Marco Marchi verwees hierbij naar de sterke groei van de groep, mede dankzij "een succesvolle creatieve herpositionering" van Blumarine onder leiding van ontwerper Nicola Brognano. Onder zijn creatieve leiding werd een sterke Y2K-esthetiek geïntroduceerd, maar daarna volgden de creatieve veranderingen elkaar snel op. Brognano verlaat het huis in oktober 2023 na drie jaar als creatief directeur. Een maand later werd Walter Chiapponi aangesteld als creatief directeur bij Blumarine, maar verlaat het bedrijf na slechts een paar maanden. Zijn opvolger, Koma, werd aangesteld in juli 2024. en brengt ervaring mee van zijn eigen gelijknamige label, opgericht in 2009, en eerdere rol als creatief directeur bij Mugler (2013-2017).

Bekijk hieronder de beelden van Koma’s debuutshow voor Blumarine. Met deze collectie slaat Koma een nieuwe koers in, waarbij hij Blumarine positioneert als een romantisch merk met stoer, donker randje, dat zowel jongeren aanspreekt als volwassen doelgroepen.

Blumarine FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

