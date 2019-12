In beeld: de eerste Modest Fashion Week in Nederland

Enkellange jurken en broeken, gelaagde silhouetten, hoofddoeken met grafische prints, veilkini’s: de eerste editie van Amsterdam Modest Fashion Week werd 13, 14 en 15 december georganiseerd in Nederland.

Het evenement vond plaats onder het glazen dak van de Passenger Terminal in Amsterdam. Waar gewoonlijk groepen cruisepassagiers zich een weg naar de kade banen lag een brede catwalk uitgerold. Ook waren er workshops, lezingen, stands en een tentoonstelling. Aan het weekend namen ontwerpers en kunstenaars deel van over de hele wereld: van Denemarken tot Maleisië en Rusland tot Groot-Brittannië.

Amsterdam Modest Fashion Week werd georganiseerd door Franka Soeria en Özlem Şahin, twee jonge vrouwelijke ondernemers die samen het platform Think Fashion hebben opgezet. Zij organiseerden Modest Fashion Weeks in Istanbul, Londen, Dubai en Jakarta - en haalden deze dit weekend naar Amsterdam. “Deze stad representeert een nieuwe vorm van coolness en nieuwe hoop. Het is een diverse, multiculturele en tolerante plek”, verklaarde Soeria in het persbericht waarin Amsterdam Modest Fashion Week werd aangekondigd. “Anderzijds heeft Amsterdam ook een enorme consumentendoelgroep voor modest fashion.”

Voor het evenement werkten Soeria en Sahin samen met een van de grootste Nederlandse modest fashion-retailers, Clash of Brands, voorheen bekend als retailduo Hazanah en Nesci. Onder de gezamenlijke noemer HazanahxNesci openden de retailers vanaf 2015 herhaaldelijk modest fashion pop-upwinkels in Den Haag. Nesci-oprichter van Enaam Ahmed Ali was aanvankelijk vanuit religieus oogpunt op zoek naar moderne modest-kleding. Maar, vertelde Ahmed zaterdag in een interview aan de NOS: "We kwamen er al gauw achter dat ook vanuit niet-gelovigen interesse was in modest fashion. Die behoefte was universeel."

Dit weekend deelden verschillende ontwerpers en kunstenaars hun visie op modest fashion met een Nederlands publiek. Onder hen waren het Nederlandse Studio Maqam, het Jordanese Veilkini, het Duitse Hijabi, het Maleisische Ummiriaz, het Indonesische Jawhara Syari, het Turkse Trapezzi - en vele anderen. Dit zijn de foto’s:

‘Modest’ vertaalt letterlijk naar ‘bescheiden’. Inderdaad, veel van de kleding tijdens dit modeweekend is bedekkend, met lange mouwen, hooggesloten halzen en een losse pasvorm. Maar ‘modest’ betekent niet per se terughoudend: modest fashion kan ook vooruitstrevend zijn in een modewereld waar strak en onthullend het straatbeeld domineren - denk skinny jeans, denim shorts en spaghettibandjes - en langere, wijdere kleding moeilijker te vinden is. Volgens Rajae el Mouhandiz bijvoorbeeld, de kunstenaar en theatermaker achter de tentoonstelling ‘Modest Fashion’ in het Stedelijk Museum Schiedam, is de kern van modest fashion niet een conservatieve roep om meer bedekking, maar juist een viering van de vrijheid om zelf te kunnen kiezen voor bedekt of onbedekt.