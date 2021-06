Jacquemus stapt over naar ‘in-season’-shows, krijgt dit model een opleving?

Jacquemus keert terug naar de catwalk met een co-ed show op 30 juni. De collectie zal direct na de show te koop zijn, zo meldt ontwerper Simon Porte Jacquemus op zijn Instagrampagina. De collectie is bovendien minder seizoensspecifiek, blijkt uit een persbericht in handen van onder meer WWD.

Volgens Jacquemus markeert de nieuwe aanpak ‘een verschuiving naar een meer adaptieve, moderne benadering’, zo is in het persbericht te lezen. ‘Dit voelt relevanter en realistischer voor ons. De collectie zal direct na de show te koop zijn, en daarna zullen meer releases volgen.” De titel van de collectie is ‘La Montagne’, aldus Jacquemus. Waar de show plaats zal vinden, is nog niet bekend.

Jacquemus showde een jaar geleden voor het laatst fysiek. De presentatie van de collectie ‘L’Amour’ vond plaats in een weids Frans graanveld, waar genodigden op veilige afstand van elkaar langs de uitgemaaide catwalk zaten.

‘In-season’, het vervolg op ‘see now, buy now’?

Jacquemus’ ‘in-season’-model, zoals het door verschillende modemedia wordt genoemd, past bij de roep om een verandering in de modekalender die vorig jaar lente luid weerklonk. De kalender zou beter moeten aansluiten bij de reële seizoenen, meenden ontwerpers en CEO’s.

Het ‘in-season’-model staat ook wel bekend als ‘see now, buy now’ , een van de grootste modewoorden van het jaar 2016. Onder meer Tom Ford, Vetements, Prada en Burberry omarmden het concept nadat het Britse onderzoeksbureau Verdict vaststelde dat 85,6 procent van de consumenten het liefst kledingstukken koopt die geschikt zijn voor de actuele weersomstandigheden en dus meteen kunnen worden gedragen.