Karl Lagerfeld Jeans lanceert capsulecollectie met Atelier Reservé

Karl Lagerfeld Jeans heeft de handen ineengeslagen met het in Amsterdam gevestigde ontwerpduo van Atelier Reservé voor een exclusieve capsulecollectie. De collectie combineert de klassieke stijl van Karl Lagerfeld Jeans met de duurzame ontwerpprincipes van Atelier Reservé, dat gespecialiseerd is in het creëren van mode uit gerecyclede en deadstock materialen.

Samenvatting Karl Lagerfeld Jeans en Atelier Reservé lanceren een exclusieve, duurzame capsulecollectie.

De veertien genderneutrale items, gemaakt van gerecyclede materialen, zijn verkrijgbaar in Madrid, online en via Zalando.

Deze samenwerking illustreert de groeiende trend van duurzame partnerships tussen gevestigde en niche modemerken.

De capsulecollectie bestaat uit veertien genderneutrale stukken, waaronder utility jacket, baggy jeans, hoodies en T-shirts. Naast kleding omvat de collectie ook functionele accessoires, waaronder een beanie, een canvas tote, een cap, een hobo bag en een laptophoes. Deze stukken zijn allemaal ontworpen met oog voor detail en gemaakt van zorgvuldig gekozen hergebruikte materialen, wat elk stuk een unieke en exclusieve uitstraling geeft.

De samenwerking tussen Karl Lagerfeld Jeans en Atelier Reservé is een voorbeeld van een groeiende trend in de mode-industrie waarbij gevestigde merken samenwerken met duurzame nichelabels. Zo werkte Calvin Klein dit jaar samen met de opkomende ontwerper Nensi Dojaka voor haar SS25-collectie. Voor gevestigde modeprofessionals en retailers biedt samenwerking met jonge merken een case study in de toekomst van modeproductie, waarin design en duurzame innovatie samenkomen om te voldoen aan de veranderende eisen van de moderne consument.

De Karl Lagerfeld Jeans X Atelier Reservé collectie is vanaf vandaag beschikbaar en enkel te koop in de Karl Lagerfeld Jeans-winkel in Madrid, op Karl.com en via een exclusieve samenwerking met Zalando. De collectie heeft een beperkte verkrijgbaarheid. Dit onderstreept het exclusieve karakter, wat voor veel merken een strategie is om de merkwaarde te versterken.