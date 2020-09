Kijken: Daily Paper en Van Gogh Museum slaan opnieuw handen ineen voor collectie

Na de succesvolle lancering van de Daily Paper x Van Gogh collectie begin dit jaar, lanceert nu een tweede samenwerking. In een interview met FashionUnited hintte mede-oprichter Abderrahmane Trabsini eerder dit jaar al op een vervolg. De collectie lanceert wereldwijd op vrijdag 2 oktober, zo meldt het persbericht.

De eerste capsule collectie zoomde in op de kunstwerken van Van Gogh, maar dit keer focust de samenwerking zich op de kunstenaar zelf. Daily Paper kiest ervoor om de ‘verschillende gedaantes die de moderne Van Gogh aan zou kunnen nemen te onderzoeken’. Het levensverhaal van Van Gogh is namelijk al vertelt door het museum, aldus het persbericht. “Deze moderne herinterpretatie van kunst opent de vraag wie de Van Gogh van nu zou kunnen zijn. Door parallellen te trekken tussen het leven en de carrière van een van de meest gevierde kunstenaars van Nederland en die van de hedendaagse Nederlandse kunst, hopen we een generatie te inspireren en op te voeden door de puntjes op de i te zetten tussen het oude en het nieuwe.”

De campagne werkt dan ook samen met vier creatievelingen die Daily Paper ziet als een moderne incarnatie van Van Gogh. Onder deze creatievelingen bevindt zich ook ontwerper Bodil Ouédraogo die twee weken geleden nog showde in het Stedelijk Museum tijdens Amsterdam Fashion Week. De drie andere zijn choreograaf en danser Christian Yav, visueel kunstenaar AiRich en visueel kunstenaar Marlou Fernanda. In de campagnefoto’s zijn de vier zo neergezet dat diverse vormen van een ‘moderne kunststudio’ naar voren komen, aldus het persbericht. Voor de een is dit een ballet barre, voor de ander een laptop of een mannequin.

De nieuwe Daily Paper x Van Gogh Museum collectie heeft items geprijsd tussen de 70 en 280 euro in het assortiment. De collectie bestaat onder andere uit puffer jackets, beanies, bomber jacks, sjaals, T-shirts, hoodies en jeans. De capsule zal beschikbaar zijn bij Daily Paper en het Van Gogh Museum, zowel online als in de winkel, maar ook bij geselecteerde retailers wereldwijd.