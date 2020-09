Kijken: de hoedjes (en mondkapjes!) van Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag is dit jaar anders dan voorheen. Voor het eerst wordt de dag niet in de Ridderzaal georganiseerd, maar in de Grote Kerk, waar de met rood fluweel beklede stoeltjes veilig op 1,5 meter afstand van elkaar zijn geplaatst. De Gouden Koets blijft bovendien buiten beeld. Wel hetzelfde? De traditionele hoedjesparade. Dit jaar haalden Kamerleden weer de mooiste en opmerkelijkste exemplaren uit de kast. Ook gespot: een aantal bijzondere mondkapjes. Krijgen we naast een hoedjesparade dit jaar ook een mondkapjesdefilé? Bekijk het hieronder:

Dit artikel wordt aangevuld met de meest recente beelden.

12.45

Prinsjesdag-mondkapjes

Leden van de ChristenUnie zijn onderweg, met Prinsjesdag-mondkapje op. De mondkapjes werden speciaal voor Prinsjesdag ontworpen. Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) draagt er ook een.

Kijk, dit wordt een collectors item: een mondkapje met opdruk Prinsjesdag 2020! @EersteKamer @CU_EersteKamer pic.twitter.com/Q0A6mxgbat — Maarten J. Verkerk (@MaartenJVerkerk) September 15, 2020

VVD-kamerlid Martin Wörsdörfer draagt een mondkapje met een opdruk van stripfiguur Haagse Harry.

Tweede Kamerlid Hilde Palland Mulder (CDA)

De outfit van Hilde Palland Mulder is geïnspireerd door de architectuur van het Zwolse museum De Fundatie, en gemaakt door leerlingen van de plaatselijke vakopleiding Oost&. In haar haar draagt Palland Mulder een hoed gebaseerd op de gouden duif die op het dak van het museum staat. Palland Mulder is geboren en getogen in Kampen, in de regio Zwolle.

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP)

De hoed van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman is een statement tegen de huurverhoging die afgelopen jaar werd doorgevoerd.

Huurders kregen door minister #Ollongren de hoogste #huurverhoging in 6 jaar tijd



Daarom voor #Prinsjesdag een actiehoed



Draai de huurverhoging terug #0isgenoeg pic.twitter.com/1zcKrH8LAX — Sandra Beckerman (@SandraBeckerman) September 15, 2020

Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD)

Hartelijke #Prinsjesdag

Niet zo knus en gezellig als anders, maar altijd bijzonder. pic.twitter.com/wen8E1WhNu — JudithVVD #houdafstand (fysiek dan ;-) (@JudithTielenVVD) September 15, 2020

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks)

Kathalijne Buitenweg en Laura Bromet, Tweede Kamerleden van GroenLinks

Bromet draagt een tweedehands hoed, zo vertelde ze vorige week op NPO Radio 1.

Fractievoorzitter Esther Ouwehand (PvdD) en Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA)

Pim Sedee, presentator bij De Telegraaf, spotte fractievoorzitter Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) in karaktervolle hoeden.

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66)

Het is een andere #Prinsjesdag dan andere jaren, maar het is ook de start van het ‘werkjaar’ van het parlement. Daarom ben ik er bij. Laat de boodschap van #prinsjesdag2020 één zijn van hoop & verbinding. pic.twitter.com/L4chztXcml — Vera Bergkamp (@Vera_Bergkamp) September 15, 2020

Eerste Kamerlid Margreet de Boer (GroenLinks)

Margreet de Boer, Eerste Kamerlid bij GroenLinks, vraagt met haar mondkapje aandacht voor de ernst van de situatie in vluchtelingenkamp Moria.

Corrie van Brenk, fractievoorzitter van 50Plus in de Tweede Kamer

Fractievoorzitters @CvanBrenk en @MvRooijen zijn klaar voor #Prinsjesdag. Ze beloven: we gaan door met knokken voor de ouderen in Nederland in de Eerste en Tweede Kamer! pic.twitter.com/kcPrxrs2Dm — 50PLUS (@50pluspartij) September 15, 2020