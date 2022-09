Kijken: de mooiste hoedjes (en outfits) van Prinsjesdag 2022

Was Prinsjesdag de laatste twee jaren sober, dit jaar wordt er op de derde dinsdag van september weer uitgepakt. Zo is er de rijtoer met de Glazen Koets, waar voor het eerst ook prinses Amalia in zal zitten. De Troonrede wordt uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg, die voor de gelegenheid een kleine make-over kreeg. Het podium werd gelijkvloers gemaakt zodat iedereen op dezelfde hoogte zit, de achterwand van het podium werd bekleed met dieprode stof en op de bühne staan nu twee zetels een een groot bloemstuk. Daar tegenover zit straks een zee van feestelijke hoedjes. FashionUnited brengt ze zoals gewoonlijk in beeld.

Dit artikel wordt elke anderhalf uur aangevuld met de meest recente beelden.

13.00

Telegraaf-presentator Pim Sedee spot op locatie Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan, van top tot teen in het wit.

Staatssecretaris Toeslagen en Douane Aukje de Vries draagt een diepblauwe fedora met een zilverkleurige bloemetjesband, boven een minstens zo blauwe jurk met ruches.

Net aangekomen op het ministerie van @Financien voor #Prinsjesdag2022. Straks is er als eerste een bijeenkomst samen met @StasFB en @Minister_FIN voor het Belastingplan 2023 en de miljoenennota.



Daarna vertrekken we gezamenlijk naar de Koninklijke Schouwburg voor de Troonrede. pic.twitter.com/xsmVSjOf4s — Aukje de Vries (@Stas_TD) September 20, 2022

Sylvana Simons, partijleider van Bij1, wil mensen met haar outfit ‘een spiegel voorhouden’, zegt ze tegen Sedee. Haar ensemble, inclusief hoed, clutch en sneakers, is zonder twijfel een van de meest opvallende tot dusver.

Ze wil met deze outfit mensen een spiegel voorhouden, aldus @SylvanaBIJ1 #prinsjesdag (en watch die hippe schoenen) pic.twitter.com/dV01C9GwWr — Pim Sedee (@PimSedee) September 20, 2022

De outfit van Minister van Financiën Sigrid Kaag, die vandaag het koffertje met de miljoenennota aanbiedt aan de Tweede Kamer, is ook een vermelding waard. Het nadrukkelijke paars van haar pak kan gelezen worden als een verwijzing naar het huidige ‘paarse’ kabinet. Tegelijkertijd is paars een van de kleuren van het feminisme.

De stukken zijn getekend en gaan het beroemde koffertje in, zodat ik vanmiddag de Miljoenennota kan aanbieden aan de Tweede Kamer. Veel dank aan de ambtenaren voor het goede werk dat is gedaan. #Prinsjesdag2022 pic.twitter.com/6BZUqWdgXg — Sigrid Kaag (@Minister_FIN) September 20, 2022

Caroline van der Plas, voorzitter van de BoerBurgerBeweging, werd gekapt door een MBO-student. Op haar haar draagt ze een strooien hoed met een boerenzakdoek erom. Daarmee toont ze zich solidair met de boeren die zich weren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Vanochtend de vakmensen van het #MBO een hart onder de riem gestoken. Zij mochten de Kamerleden opkalefateren voor #Prinsjesdag. En wij komen in de Kamer voor de MBO-opleidingen en vakmensen op. Ik had kapper Jesse. Topper! #ditismbo #prinsjesdag2022 #skillsheroes. pic.twitter.com/yM6ZCWPx1i — Caroline van der Plas (@lientje1967) September 20, 2022

11.30

Tweede Kamerlid Hilde Palland Mulder (CDA) werd vanochtend gekapt en opgemaakt door studenten van het MBO. Daarnaast draagt ze een bijzondere jurk uit ‘haar’ provincie Overijssel, ontworpen door Ilse Kalter. De jurk is gebaseerd op een monnikspij en heeft ‘moderne devotie’ als thema, schrijft Palland Mulder.

#prinsjesdag2022

Ook dit jaar weer een outfit uit de @RegioZwolle @ProvOverijssel met als thema #ModerneDevotie

Gemaakt door Ilse Kalter uit IJsselmuiden 1/3 pic.twitter.com/wMMR7RCkpp — Hilde Palland Mulder #CDA (@Hilde_PM) September 20, 2022

Friesland is vertegenwoordigd in de kleding van verschillende Kamerleden. Harry Bevers, Tweede Kamerlid voor de VVD, draagt de Friese vlag op zijn manchetknopen. Het lijkt er tevens op dat Bevers een jacquet draagt, in tegenstelling tot veel van zijn collega’s, die een korter jasje dragen. Binnenhof-correspondent Ton van der Laan spotte Romke de Jong, Tweede Kamerlid namens D66, in sokken met de Friese vlag erop. Hij poseerde met zijn vrouw - toevallig of niet - voor de Haagse hoedenwinkel House of Hats.

D66’er @RomkeDeJong fietste met Friese sokken onder z’n kostuum door Den Haag. Met een elektrische bakfiets vervoerde hij z’n vrouw van appartement naar Kamergebouw. #prinsjesdag2022 pic.twitter.com/a1doFcyCTf — Ton van der Laan (@TonvdLaan) September 20, 2022

Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme, draagt een sculpturale hoed in zwart en witgoud, passend bij haar jasje.

Ben onderweg! Hopelijk is er naar de samenleving geluisterd en komt er een #Troonrede met perspectief, inspiratie en verbindende woorden van #Majesteit #Prinsjesdag2022 @koninklijkhuis pic.twitter.com/NgrnuLQp0J — Joyce Sylvester (@joycesylvester) September 20, 2022

Esther-Mirjam Sent heeft vandaag een hoed bij zich van zwart materiaal met grafische rode ruiten, kunstig ingedraaid waardoor het patroon is vervormd. Ook rood: haar kleding en nagels. Rood is de kleur van de Partij van de Arbeid, waarvan Sent voorzitter is. De kleurencombinatie rood en zwart staat daarnaast voor Sents thuisstad Nijmegen.

Queeny Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD, is onderweg naar Den Haag met een geleende jurk. Hoe die eruit ziet, blijft nog even een verrassing.

Onderweg naar Den Haag met mijn jurk van de leenbieb. #prinsjesdag #sneakpeek pic.twitter.com/8SYU50qEu2 — Queeny Rajkowski (@QueenyRaj) September 20, 2022

09.45

De outfit van Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, komt uit een kledingruiltas, zo schrijft ze op Twitter. Ze combineerde haar rood-roze look met een bijpassende platte hoed.

Met een hele groep vrouwen uit mijn buurt in Amsterdam-Noord ruilden we altijd kleding. Tijdens corona kon dat niet meer live en starte één van ons de Ketting Kledingruil. Inmiddels 440 kettingen in NL en 16.000 deelnemers.



En ook mijn outfit voor #prinsjesdag komt uit een tas! pic.twitter.com/mUhPT5gX9G — Suzanne Kröger ? (@suzanne_GL) September 20, 2022

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) droeg vorig jaar al een geraffineerd hoedje in de vorm van een bloem. Dit jaar brengt ze een ode aan haar geliefde Zeeland met een hoed met Zeeuwse Knoop, een traditioneel streeksieraad uit de provincie.

Prinsjesdag dus een hoedje: dit jaar met een Zeeuwse knoop @provzeeland pic.twitter.com/AtSSKHxyef — Joba van den Berg (@JobaCDA) September 20, 2022

Fractieleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren draagt zoals gewoonlijk een outfit met een nadrukkelijke boodschap. Dit jaar vraagt Ouwehand met haar kleding aandacht voor ‘de slechte staat van de belangrijkste bron van ons leven: de oceanen en zeeën’, zo is op de website van de Partij voor de Dieren te lezen. Ouwehand draagt een tweedehands jurk die is bewerkt door textielkunstenaar Mary Poppelier en een vestje dat aan een visnet doet denken. In haar haar draagt ze een diadeem met pareltjes en schelpen.