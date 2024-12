Kijken: Harry Styles' Pleasing lanceert collectie met JW Anderson

Pleasing, het beauty- en lifestylemerk van zanger en acteur Harry Styles, onthult een samenwerking met het Britse modehuis JW Anderson. In een verklaring geeft Pleasing aan dat de samenwerking voortkomt uit een "modegedreven vriendschap" en "persoonlijke betekenis" heeft voor zowel oprichters Harry Styles als Jonathan Anderson. De twee werken al lange tijd samen en steunen elkaar.

Samen met hun teams ontwerpen ze een collectie van kleding, accessoires en nagellakken, geïnspireerd door de speelse en innovatieve esthetiek die hen voor het eerst samenbracht.

Pleasing x JW Anderson collectie

De Pleasing x JW Anderson capsulecollectie wordt gekarakteriseerd door kenmerkende stukken. Hoogtepunten zijn onder andere de bumper bag van JW Anderson, die vaak door Styles wordt gedragen, nu in een exclusieve kleur met beide logo's over de schouderriem. Ook de patchwork cardigan van de designer, geliefd bij de zanger, bevat ballonnen in een regenboog van kleuren. Daarnaast is de leren penis sleutelhanger van JW Anderson bedekt met glitter.

Andere hoogtepunten zijn onder meer een ballonster langwerpige T-shirt, een Pleasing sweatshirt versierd met een glanzende mylar ballon die de ‘i’ in het logo punt, en een doorschijnend T-shirt met een kleurrijke ballonprint.

Er zijn ook nieuwe variaties van de nagellakken van Pleasing, waaronder een speciale editie van een vierdelige nagellakset en een vijfde individuele nagellak, waarmee JW Anderson voor het eerst zijn intrede doet in de schoonheidswereld. De collectie wordt afgerond met vijf metallic-gouden Pleasing Polish tinten.

Shaun Kearney, CEO van Pleasing, deelt in een verklaring: "Bij Pleasing geloven we in de kracht van samenwerking om iets echt speciaals te creëren. Samenwerken met JW Anderson is iets waar we al een tijdje van dromen - het samenbrengen van onze twee gelijkgestemde merken om onze gemeenschappen te inspireren en te betrekken. Dit partnerschap is een bewijs van de gedeelde waarden van creativiteit, vreugde en innovatie die beide merken koesteren."

"Wat het nog betekenisvoller maakt, is de persoonlijke band tussen Harry en Jonathan – een vriendschap en creatieve synergie die de stukken in deze collectie heeft geïnspireerd. Samen hebben we iconische ontwerpen opnieuw bedacht door de lens van beide merken, en een capsule gecreëerd die individualiteit, speelsheid en de levendige gemeenschappen die ons steunen viert. We zijn ontzettend blij om JW Anderson aan de Pleasing-gemeenschap voor te stellen en deze vreugdevolle samenwerking met de wereld te delen."

De Pleasing x JW Anderson collectie is beschikbaar via pleasing.com en jwanderson.com, evenals in geselecteerde JW Anderson-winkels en op de pop-up locaties van Pleasing in New York City en Los Angeles. De collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar via de platforms van Pleasing en JW Anderson. Prijzen variëren van 20 pond tot 850 pond (24 euro tot 1025 euro).

Zo ziet de capsulecollectie van Pleasing x JW Anderson eruit.

Pleasing x JW Anderson collection Credits: Pleasing

Pleasing x JW Anderson Credits: Pleasing

Pleasing x JW Anderson Credits: Pleasing

Pleasing x JW Anderson collection Credits: Pleasing

Pleasing x JW Anderson collection Credits: Pleasing

Pleasing opent pop-ups in New York en Los Angeles

De lancering van de collectie volgt op de opening van twee tijdelijke pop-up winkels in New York en Los Angeles, ter gelegenheid van de nieuwe lanceringen van het merk, waaronder een nieuwe geur en een vakantie-geïnspireerde 22-delige cadeaucollectie van kleding en accessoires.

De pop-up in New York is te vinden op 140 Wooster Street, en de winkel in Los Angeles bevindt zich op 1222 Abbot Kinney Boulevard in Venice.

De openingen volgen op vier succesvolle pop-ups in de VS in Austin, Chicago, Houston en Orlando, aangezien het beauty- en lifestylemerk fysieke retail gebruikt om groei te stimuleren en in contact te komen met zijn gemeenschap, met meer openingen gepland voor 2025.

Kearney voegt toe: "Retail blijft een belangrijke groeimogelijkheid voor Pleasing, aangezien we de enorme waarde zien die onze gemeenschap hecht aan fysieke ervaringen. Ons doel is om vreugdevolle, uitnodigende ruimtes te creëren die uitnodigen tot ontdekking en de verbinding met het Pleasing-merk en de producten versterken."

"Deze ruimtes eren ook de rijke, creatieve wereld en de gevoelens die onze oprichter heeft opgebouwd door zijn muziek. Vooruitkijkend naar 2025 zijn we enthousiast om langetermijn-retailmodellen in de VS te verkennen en internationale pop-ups uit te proberen, wat de voortdurende groei en wereldwijde aanwezigheid van Pleasing weerspiegelt."

Pleasing-winkel in Los Angeles Credits: Pleasing

Pleasing-winkel in New York Credits: Pleasing by Deanie Chen

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.