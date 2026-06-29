Lanvin viert honderdjarig bestaan van eerste herencollectie

Parijs - Het Franse modehuis Lanvin onthulde vrijdag een garderobe met surrealistische invloeden voor zijn lente/zomer 2027 herencollectie. Hiermee viert het huis het honderdjarig bestaan van de eerste herenlijn van oprichtster Jeanne Lanvin.

In het Parijse herenhuis, waar de nieuwe kantoren van het merk zijn gevestigd, zijn verschillende outfits op de grond tentoongesteld in de stijl van een 'cadavre exquis'. Dit literaire spel is ook terug te vinden op witte T-shirts.

Aan de rekken hangen items met patronen: tops met zigzagstrepen, een overhemd met stippen en enkele dobbelstenen op de schouders, en een short en overhemd met korte mouwen met geometrische en grafische prints.

De double-breasted kostuums in oudroze, lichtblauwe of zwarte tinten hebben een uitstekende pasvorm. Qua schoenen biedt Lanvin mocassins of een nieuwe versie van zijn Glen-sneakers in intense kleuren.