Lidewij Edelkoort: “Mode wordt tuttig”

Wat staat de modewereld te wachten in herfst/winter 2026/27? Trendforecaster Lidewij Edelkoort presenteerde tijdens vakbeurs Modefabriek in Amsterdam haar visie op de toekomst van kleur en mode. Een aantal concrete trends, inzichten en tips op een rij uit ‘Animalisms’ FW26/27 kleurentrends voorspelling & ‘Instincts FW26/27’ fashion forecast.

1. De mode beweegt zich naar elegantie

“Conventie wordt heel belangrijk,” deelt Lidewij Edelkoort over herfst/winter 2026/2027, waarbij ze met verwondering spreekt over haar eigen waardering voor ‘heel tuttige kleding’. Een foto waarop een plissé opstaande boord/blouse, een klassieke, fijngebreide ronde hals trui en een parelketting, behoort - naast een schattige kattenfoto - tot haar favoriete beelden uit haar presentatie.

“Streetwear disappeared almost overnight,” zegt Edelkoort waarbij ze speciaal voor het handjevol internationale mensen naar het Engels overschakelt om zeker te weten dat de boodschap aankomt. “The sneaker became a moccasin, the t-shirt became the shirt, the blouson became the blazer.”

En wat zich al in de streetwear voltrok, zal nu ook de rest van de mode beïnvloeden. “Een capuchontrui zal op een gegeven moment niet meer verkoopbaar zijn en pas ook op met gympen,” waarschuwt ze de zaal.

De verschuiving naar traditionele en conservatieve stijlen noemt Edelkoort ‘een nieuw en spannend moment’ voor de kledingsector. Ze deelt dat ze mode voor het eerst in lange tijd weer echt leuk vindt.

In het bijzonder is Edelkoort enthousiast over de ‘baanbrekende’ mannenmode. In de nieuwe collecties van designers en modehuizen zijn weinig pantalons en heel veel shorts te zien: bloomer-achtige modellen en andere exemplaren met opvallend korte pijpen.“Zoals de roklengte ooit iets zei over de economie, vraag ik me af of de kortheid van mannenbroeken vandaag iets zegt over onze tijdsgeest,” merkt ze op. De witte en roze shorts van Jonathan Anderson voor Dior Men noemt ze ronduit begeerlijk.

Mannenmode: Wooyoungmi SS26 - Menswear, Saint Laurent SS26, Dior Men SS26 (witte shorts) en Taaak SS26 Menswear & Moccassins van Juun J. SS26 Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Modeontwerpers laten al overtuigend zien dat conventionele kleding niet tuttig is wanneer er humor aan de ontwerpen wordt toegevoegd, zegt Edelkoort. En daarnaast wijst ze op het belang van een degelijke constructie - hoe een kledingstuk in elkaar wordt gezet, ofwel het technisch vakmanschap.

2. Workwear wordt een zelfstandige categorie in de mode

Een goede constructie is ook van belang in op werkkleding geïnspireerde mode.

Workwear staat voor zijn doorbraak en zal uitgroeien tot een volwaardige categorie binnen de mode, aldus Edelkoort. Bovendien is het een trend die het in Nederland bijzonder goed kan doen, vanwege het nuchtere, praktische karakter.

Denk hierbij aan kledingstukken als salopettes of broeken met lussen waar een hamer in past. Of aan een minimalistisch gebreide coltrui van The Row en een clean geruwd jasje met een blinde rits en stevige naden, zoals Edelkoorts presentatiebeelden tonen. Nogmaals: de kracht zit hem in eenvoud en vakmanschap.

De silhouetten zijn een vleugje architectonisch en/of industrieel. De kleuren zijn licht en utilitair.

Wol en katoen zijn belangrijke stoffen en denim kan worden toegevoegd aan de styling.

“Met een goed gecoördineerde workwear outfit, zoals een jasje en een bijpassende broek, kan zelfs een alternatief voor een klassiek pak worden gecreëerd,” vertelt Edelkoort.

Workwear ter illustratie. Études SS26 - Menswear (2x), Scye FW25 Ready to Wear en Victoria Beckham FW25 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

3. Wol, bont en beestachtige dessins

Het schaap en vooral zijn wol zullen in de winter van volgend jaar een prominente rol spelen. “Wol is een vezel met geweldige eigenschappen én een materiaal dat we eigenlijk altijd onderschatten. Wist je bijvoorbeeld dat je het juist in de zomer kunt dragen zoals men vroeger deed, of als je wol wast lijkt het net op linnen lijkt?”

Qua materiaal wordt ‘alles wollig’: van alpaca en mohair tot bouclé en harige texturen. We gaan grove, zware breisels zien en ook letterlijk schapenvacht dragen.

Het schaap kan trouwens ook als inspiratie dienen voor silhouetten, zo toont Edelkoort aan met een editorial foto: een vrouw in een weiland gekleed in een grote mannelijke geruite tweed jas en een romantisch wit gebreid kapje op. Daarnaast zien we een foto van een schaap met een enorme, donkerige wollige vacht en een klein lichtkleurig kopje. De gelijkenis is treffend.

Op de kleurenkaart voor FW 26/27 staan ongeverfde wol of tinten die daarop geïnspireerd zijn, zoals natuurlijke, vergrijsde tinten, aangevuld als accenttonen als aubergine en bruin.

Ermanno Scerviono FW25 Ready to wear, 2 stockfoto's Pexels (wol en schaap), The Knitwit Stable credit Dana van Marel (uit het FashionUnited archief), Litkovska FW25 Ready to Wear & Undercover FW25 Ready to wear, Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tegelijkertijd gaan panter- en luipaardprints nog nergens heen. Leopard, op de kaart gezet in de jaren 70 en permanent in de collecties van modehuizen zoals een Dolce&Gabbana, is inmiddels net zo klassiek als de polka dot, vindt Edelkoort. En deze print leent zich bijzonder goed voor beenmode (kousen) en andere accessoires zoals handschoenen.

Reptielenprints, zoals een vis- of een slangenhuid, worden in de winter van 2025 tevens heel belangrijk. Ook gaan we veel bont zien, 'zelfs in de zomer’.

Dierenprints: Duran Lantink FW25 (3x) de kousen en handschoenen foto, Gabriela Hearst FW25 Ready to Wear handtas in pythonprint, Dolce&Gabbana SS26 Menswear & Dolce & Gabbana FW25 menswear en Kenzo SS26 Menswear harige koeienprint broek. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

4. Grijs wordt weer trendy

“Grijs maakt een comeback,” zegt Edelkoort. “Dat terwijl de kleur nog maar kort geleden in de mode was en nu juist beige, bruin en brick domineren.”

Grijs krijgt een rationeel, chic karakter in perfect gesneden pantalons, mantels met visgraatmotief en knitwear. Ook noemt ze de kleur chic voor details, zoals een grijze sok gecombineerd met ‘een hakje’, een paar lange handschoenen of een gebreide onderbroek om in uit te gaan (a la Miu Miu).

Edelkoort denkt dat we grijs in een rijkere tinten terug gaan zien, bijvoorbeeld met een vleugje groen of blauw.

“Tussen grijs en bruin kun je trouwens allerlei dingen doen,” geeft de trendgoeroe nog mee. Bovendien vloekt de combinatie niet langer, net zoals zwart en navy tegenwoordig ook samen mogen worden gedragen.

Grijs maakt zijn comeback. V.l.n.r van boven naar beneden: Street Fashion FW24 Ready to Wear, Victoria Beckham FW25 - Ready to Wear, N°21 FW25 - Ready to Wear. Michael Kors FW25 Ready to Wear, TWP FW25 - Ready to Wear en Gauchere FW25 - Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Meer trendkleuren voor herfst/winter 2026/27: Roze en rood , ooit accentkleuren, gelden volgens Edelkoort inmiddels als neutrale kleuren en blijven belangrijk. Roze beweegt zich daarbij wel naar violet.

en , ooit accentkleuren, gelden volgens Edelkoort inmiddels als neutrale kleuren en blijven belangrijk. Roze beweegt zich daarbij wel naar violet. Lichtblauw is volgens Edelkoort een positieve activistische kleur met een unieke verbindende kracht. Gecombineerd met andere kleuren (zoals primaire kleuren rood, geel en blauw) zorgt lichtblauw voor een nieuwe look. Ze raadt aan om lichtblauw standaard in collecties op te nemen ‘omdat het alles wat saai kan zijn, leuk kan maken’.

is volgens Edelkoort een positieve activistische kleur met een unieke verbindende kracht. Gecombineerd met andere kleuren (zoals primaire kleuren rood, geel en blauw) zorgt lichtblauw voor een nieuwe look. Ze raadt aan om lichtblauw standaard in collecties op te nemen ‘omdat het alles wat saai kan zijn, leuk kan maken’. Zachte pastelkleuren uit de fantasiewereld behouden een vaste plek, gevoed door de romantische stijl van een aantal modehuizen.

uit de fantasiewereld behouden een vaste plek, gevoed door de romantische stijl van een aantal modehuizen. Ook felle, gesatureerde kleuren , zoals expressief geel, komen voort uit de schilderkunst stroming fauvisme. Deze tinten zijn niet schreeuwerig, maar wel uitgesproken aanwezig en lenen zich goed voor motieven en jacquard knitwear.

, zoals expressief geel, komen voort uit de schilderkunst stroming fauvisme. Deze tinten zijn niet schreeuwerig, maar wel uitgesproken aanwezig en lenen zich goed voor motieven en jacquard knitwear. Voorts zijn er camouflage-achtige schakeringen en intensere kleuren die hun oorsprong vinden in het dierenrijk: denk aan kleurverlopen zoals die van een kameleon, veren met iriserende petroleum tinten en gepixelde blauwtinten die doen denken aan insectenogen.

5. Taking cover: kleding als pantser

Voor FW 26/27 signaleert Edelkoort ook de opkomst van een beschermende kledingstijl met afwerende uitstraling, ‘bijna bulletproof’. In een wereld waarin onzekerheid en dreiging voelbaar zijn, hebben we volgens haar een steeds dikker ‘pantser’ nodig.

Passende kledingstukken binnen deze trend zijn one-suits zoals overalls. Ook toont ze veel outfits met militaire invloeden, ruimtevaart of eskimo-geïnspireerde elementen om op expeditie te gaan. De pufferjas gaat veel extremer en volumineuzer worden, zoals de over-de-top gewatteerde mantels van Moncler.

Materialen onderstrepen het gevoel van bescherming: zo zijn stoffen gelaagd, met twee of zelfs driedubbele constructies, vertelt Edelkoort. Denk ook aan gecoate materialen, vilt en waterafstotende stoffen.

Kleurentrends die bij deze trend passen zijn metalen zoals brons, verroeste kleuren en vale verwassen kleuren (denk aan een afgeknuffelde teddybeer). Ook oud metaal en ornamentale details die doen denken aan harnassen sluiten aan bij deze beschermende esthetiek.

Pantser trend ter illustratie: Kidsstudios FW25 Ready to Wear (3x), Emporio Armani SS26 Menswear, Rains FW25 Ready to Wear, Cecilie Bahnsen FW25 Ready to Wear, Kolor SS26 Menswear, Kidill FW25 Menswear en Yuima Nakazato FW25 - Haute Couture (3x) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tot slot

Trends veranderen niet snel, maar juist heel geleidelijk, benadrukt Edelkoort geruststellend. Zo stelde ze zo’n veertien jaar geleden al een neutraal kleurenpalet samen, geïnspireerd op de graansoorten bij kruideniers in Marokko. Dat palet zien we nu terug in de trendkleur beige, die volop gedragen werd door het publiek.

Een tweede voorbeeld is de terugkeer van de lage taille jeans, een ontwikkeling die volgens haar misschien wel vijftien jaar in beslag nam. Het duurt vaak jaren voordat een trend echt doorbreekt, en dat is volgens Edelkoort goed nieuws: ‘het betekent dat je niet hoeft te hollen’.

TikTok-hypes zijn zo vluchtig, dat het voor de meeste bedrijven beter is er geen aandacht aan te geven. “Je bent per definitie te laat als je het signaleert en nog in moet stappen,” legt Edelkoort uit.

Blijf liever doen wat je doet en voor jou werkt. Is een gestreepte blouse een bestseller? Maak er nieuwe varianten op, bijvoorbeeld een exemplaar met andere strepen of een contrasterende inzet, adviseert ze. Dat laat zien dat je durft, trekt aandacht en versterkt je hoofdproducten, precies zoals fabrikant Philips ooit liet zien: zijn oranje stofzuiger hielp de blauwe verkopen.

Deze aanbeveling sluit aan bij een bredere visie van Edelkoort, waarin authenticiteit centraal staat – iets wat zij beschouwt als essentieel in tijden waarin alles mis lijkt te gaan. Ze introduceert daarvoor het concept favor: een houding die gekenmerkt wordt door zorg, bedachtzaamheid en menselijke maat. Dit staat haaks op de opgejaagde en oppervlakkige werkwijze die in de modewereld - en daarbuiten - vaak de norm is.

Aan ontwerpers en merken geeft ze mee om bij alles wat ze maken steeds opnieuw de vraag te stellen of het daadwerkelijk waarde toevoegt en echt bestaansrecht heeft. Juist die waarachtigheid, stelt ze, kan richting geven in een tijd van onzekerheid.

Modefabriek De Taets Zaandam (Modefabriek persbeeld) Credits: Ilsoo van Dijk

