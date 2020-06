Lidewij Edelkoort over AW2021-22: Een overvloed aan wit, breisels en comfort

Lidewij Edelkoort heeft al meerdere malen uitzonderlijke voorspellingen gedaan. Niet alleen was de voorspelling voor herfst/winter 2019/2020 kleurrijker dan ooit , vorige jaar ging er een kleine schok door het aanwezige publiek toen Lidewij verklaarde dat bruin het nieuwe zwart zou worden . Het (online) trendseminar ‘Stillness’ van Edelkoort op 4 juni voor herfst/winter 2021-2022 kwam ook met een verrassende voorspelling: “Wit gaat van de zomer naar de winter en nog veel verder.” De vooruitziende blik van de trendforecaster voorspelt een winter met een klein laagje witte sneeuw over alle kleuren.

Edelkoort spreekt tijdens de online seminar georganiseerd door Appletizer deels live vanuit Zuid-Afrika. Ze zit daar sinds begin maart in lockdown. Het zien van de wereldberoemde trendforecaster in een intieme en toch privé setting toont een andere kant die we normaal gesproken van haar zien in de theaters waar ze spreekt. Af en toe loopt er iemand door het beeld, raakt ze even afgeleid door de tuinman die buiten bezig is en ook verschillende segmenten zijn vooraf opgenomen in de keuken van haar verblijf.

Edelkoort valt meteen met de deur in huis. Het herfst/winter seizoen van 2021-22 zal een reactie zijn op wat de wereld nu doormaakt. Ze voelde, nog voor de pandemie, al aan dat er een verandering te gebeuren stond, maar een gebeurtenis van deze grote kon zelfs zij niet voorspellen. Ze spotte in november al de opkomst van wit en een behoefte aan verstilling en licht, zo vertelt ze. Ze heeft wit dan ook nu gekozen als een symbool.

Het verhaal gaat verder onder de foto’s.

Beeldcredit van boven naar onder: eerste twee beelden, Christian Wijnants AW20 via Christian Wijnants, Jil Sander AW20 en Dolce & Gabbana AW20 via Catwalkpictures.com.

Lidewij Edelkoort: “Voor het eerst in de mode zal wit van de zomer naar de winter gaan”

Wie denkt dat de trendforecaster letterlijk alleen maar wit voorspelt voor het seizoen, heeft het mis. Haar kleurenpalet bevat nog steeds wat kleur en maar één donker kleurverhaal. Die donkere kleuren ziet Edelkoort voor zich als accentkleuren en moeten dus niet in overvloed gebruikt worden. De diverse kleurverhalen, wie de seminars van Edelkoort kent weet dat ze altijd met verhalen werkt, zijn allemaal gelinkt aan witte materialen. Denk bijvoorbeeld aan bloem en wol, maar ook aan sneeuw, mist of ijs. Over het algemeen bestaat de voorspelling van Edelkoort uit neutrale tinten die tegen het wit aan hangen. Het is alsof de kleuren een laagje sneeuw, mist, zand of bloem over zich heen hebben. “De kleur is ondergeschikt aan het wit,” zo legt ze uit. Tijdens de seminar komen zo lichtroze tinten aanbod, maar ook zeer vale groen, blauw en oranje tinten. “Alle kleuren zijn eigenlijk non-kleuren en half tinten,” zo vertelt de trendforecaster in de keuken van haar tijdelijke onderkomen in Zuid-Afrika.

Wat er ook uitspringt tijdens de seminar is de grote hoeveelheid aan zachte en comfortabele materialen. “Er komt een grote revival van breisels, dit zullen de items zijn die veel verkocht gaan worden,” vertelt ze. “Men heeft warmte en geluk nodig dat voortkomt uit zachtheid.” Het doet denken aan het Scandinavische ‘hygge’ waar ook comfortabele en warme kleding een grote rol in speelt.

“Het is voor het eerst in de mode dat witte tinten van de zomer naar de winter en nog verder gaan,” vertelt Edelkoort. “In Amerika zeggen ze “you can’t wear white after labourday”. Daar zullen ze zich nu echt overheen moeten zetten.”