London Fashion Week juni wordt digitaal en ‘genderneutraal’

London Fashion Week ondergaat dit jaar twee belangrijke transformaties. De modeweek gaat voor het eerst volledig digitaal. Daarnaast wordt het concept van twee aparte modeweken - een voor mannen en een voor vrouwen - losgelaten. De nieuwe modeweek voegt mannen- en vrouwencollecties, co-ed collecties en genderneutrale collecties samen op één platform. Dat bevestigt de organisatie van de modeweek, het British Fashion Council, vandaag aan in een persbericht. De eerste modeweek in de nieuwe vorm vindt plaats tussen 12 juni en 15 juni, de periode waarin oorspronkelijk de mannenmodeweek gepland stond. De veranderingen gelden in elk geval voor de komende twaalf maanden.

In maart kondigde het BFC al aan op zoek te zijn naar digitale alternatieven voor de Londense modeweek. De fysieke modeweek werd in het licht van de verspreiding van het coronavirus te risicovol gevonden. Nu is duidelijk hoe dit alternatief vorm gaat krijgen. De digitale omgeving van de modeweek wordt opnieuw gelanceerd. Op het platform wordt multimedia-content van ontwerpers, kunstenaars en merken weergegeven, zo is in het persbericht te lezen. Naast collectiepresentaties en digitale showrooms gaat het ook om interviews, podcasts, designer-dagboeken en webinars. Het nieuwe webplatform wordt toegankelijk gemaakt voor consumenten en ondernemers wereldwijd en biedt ontwerpers de mogelijkheid om beide doelgroepen direct aan te spreken.

Ook heeft het BFC besloten om de mannen- en vrouwenweken in elk geval voor het komende jaar samen te voegen tot één 'genderneutrale' week. Dit om “ontwerpers grotere flexibiliteit te bieden”, zo wordt in het persbericht verklaard. Merken kunnen zelf kiezen of ze mannen- en vrouwencollecties apart of gezamenlijk presenteren. Dat laatste wordt momenteel al gedaan door meerdere grote modemerken, waaronder Burberry en Yves Saint Laurent: uit conceptueel oogpunt, of om kosten te besparen. Merken als Gucci en Charles Jeffrey Loverboy experimenteren bovendien al langer met mode die de grenzen tussen mannelijk en vrouwelijk doet vervagen. De nieuwe vorm van London Fashion Week biedt daarvoor een passend kader.

Caroline Rush, CEO van het British Fashion Council, zegt in het persbericht: “Het is essentieel om te kijken naar de toekomst, en naar kansen om te veranderen, samen te werken en te vernieuwen. Veel van onze bedrijven hebben London Fashion Week altijd omarmd als een modeplatform, maar ook een belangrijke invloed op de maatschappij, identiteit en cultuur. De huidige pandemie stimuleert ons allemaal om actief te reflecteren op de maatschappij waar we in leven en hoe we willen dat onze levens, en onze ondernemingen, eruit zien als deze crisis voorbij is. (...) We hopen dat er, naast persoonlijke perspectieven op deze moeilijke tijd, ook enorm veel inspiratie uit zal voortvloeien.”