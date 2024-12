Louis Vuitton brengt beroemde Multicolore collectie terug met Takashi Murakami

Louis Vuitton en Takashi Murakami brengen de iconische Multicolore-collectie uit de jaren 2000 opnieuw op de markt. Deze herlancering omvat de klassieke monogram handtassen en introduceert het kenmerkende ontwerp op moderne modellen zoals de Capucines en Coussin. Daarnaast keren geliefde prints zoals Panda, Cerises en Cherry Blossom terug, waarmee het merk haar langdurige samenwerking met Murakami viert.

De samenwerking tussen Louis Vuitton en de Japanse kunstenaar Murakami begon in 2005 onder de creatieve leiding van Marc Jacobs en bracht een revolutie teweeg in de modewereld. Het kleurrijke monogram van Murakami, gedragen door beroemdheden als Lindsay Lohan en Paris Hilton, werd wereldwijd een must-have. Echter, eind juli 2015 stopte Louis Vuitton met de productie van de Multicolore handtassen, waarmee een einde kwam aan een tijdperk. De huidige ontwerper Nicolas Ghesquière besloot de collectie achter zich te laten en richtte zich op nieuwe ontwerpen voor het merk.

Nu, twintig jaar na hun eerste samenwerking, presenteren Louis Vuitton en Murakami een exclusieve heruitgave ter gelegenheid van dit jubileum. De nieuwe collectie, die wereldwijd verkrijgbaar zal zijn vanaf 1 januari 2025, bestaat uit een gelimiteerde oplage van 200 stukken, waaronder kleurrijke tassen en elegante zijden sjaals. Een opvallend element in deze herlancering is het speelse herontwerp van het klassieke Louis Vuitton-logo op iconische items zoals de All In BB, Speedy, Keepall en Monogram Mules. Murakami's beroemde Superflat-techniek (ookwel New Pop genoemd) komt hier duidelijk naar voren.

De campagne is gefotografeerd door het wereldberoemde Nederlandse modefotografenduo Inez & Vinoodh (Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin). De collectie wordt versterkt door korte films waarin actrice en Louis Vuitton-ambassadeur Zendaya de fantasiewereld van Murakami betreedt via een mobiele telefoon uit de vroege jaren 2000. De campagne speelt in op de Y2K-trend, die populair is bij generatie Z (geboren tussen 1995 en 2003) en de stijl van de vroege jaren 2000 herintroduceert.

Eigendom: Louis Vuitton