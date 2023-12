Luxe webshop Net-a-Porter start kleding verhuur in het VK

De bekende webwinkel Net-a-Porter heeft net voor de start van de feestmaand december aangekondigd dat het in verhuur van kleding stapt. Daarvoor heeft het bedrijf de handen ineengeslagen met By Rotation en Hurr, twee online mode huur platforms, zo maakte de e-tailer bekend middels een persbericht.

Tot en met januari 2024 kunnen consumenten uit het Verenigd Koninkrijk (feest)kleding van luxemerken huren via By Rotation en Hurr. Het is een eerste verkenning van de kledingverhuurmarkt, zo meldt het bedrijf, waarmee het zijn duurzamere inspanningen vergroot. Eerder rolde het bedrijf een reparatieservice uit.

Kleding huren

Het huren van kleding is recentelijk populair geworden als duurzamer alternatief voor kledingconsumptie. Afgelopen jaren werden nieuwe kledingverhuur platforms opgericht en waagden gevestigde modebedrijven en retailers zich aan het nieuwe business (en verdien)model. Bedrijven en merken die Net-a-Porter voorgingen zijn bijvoorbeeld Asos, De Bijenkorf, Burberry, Jean Paul Gaultier en Nike.

Net-a-Porter is een de bekendste en grootste webshops in high-end mode wereldwijd.