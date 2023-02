Net-a-porter lanceert reparatieservice, samen met makersplatform The Seam

Online modewebshop Net-a-porter wil consumenten aanmoedigen hun luxeproducten langer te gebruiken. Het bedrijf lanceert daarom een reparatie- en maatwerkservice voor kleding, zo meldt het in een persbericht. Dat doet Net-a-porter in samenwerking met The Seam, een Brits platform dat lokale kleermakers koppelt aan klanten.

De service bestaat vanaf vandaag. Voor nu is deze alleen nog beschikbaar in Groot-Brittannië, en enkel voor vrouwenkleding. De dienst omvat aanpassingen op maat en reparaties, evenals verzorging en reparatie van tassen, schoenen en sieraden. Via een speciale webpagina van Net-a-porter kunnen klanten in contact worden gebracht met een kleermaker uit hun buurt, die ze zelf kunnen bezoeken of bij hen thuis kunnen uitnodigen.

Later dit jaar rolt Net-a-porter de dienst uit naar het eigen mannenmodeplatform Mr Porter en naar zusterbedrijf The Outnet. Of de service ook in het buitenland beschikbaar wordt, is nog niet bekend.