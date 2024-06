Maeden wint Andam Accessoires Prize 2024 in Parijs: ‘Veel mensen weten niet dat Nederland een rijke geschiedenis heeft in leerlooien’

De Nederlandse ontwerper Christian Heikoop, oprichter van het lederen accessoiremerk Maeden, is de winnaar van de Andam Awards in de categorie Accessoires. Het is “een waardering vroeg in de bouw van het merk,” vertelt oprichter Christian Heikoop telefonisch aan FashionUnited.

Andam is een Franse modeprijs die in het teken staat van innovatie en duurzaamheid bij het vormgeven van de toekomst van de mode-industrie. De prijs wordt gesteund door luxe groepen zoals LVMH en Kering, evenals de Franse ministeries van Cultuur en Economie. Naast de Andam Grand Prize, gewonnen door de Australische modeontwerper Christopher Esber, is gisteren ook de Accessoires Prize uitgereikt, gewonnen door de Nederlandse Heikoop. De uitreiking van de awards vond plaats op de laatste avond van de Paris Couture Week, in de tuinen van het Palais Royal. De prijzen werden gepresenteerd door een jury, waaronder Anthony Vaccarello, creatief directeur van Saint Laurent.

“Parijs is voor mij de modehoofdstad van de wereld. Zonder Parijs kun je eigenlijk geen luxe merk opbouwen. Alles wat belangrijk is in de mode gebeurt hier,” aldus Heikoop.

Christian Heikoop, oprichter van het lederen accessoiremerk Maeden Credits: Casper van der Linden

Maeden oprichter: ‘Ik wil een nieuwe vorm van luxe neerzetten’

De Accessoires Prize winnaar deelt dat Nederland een rijke geschiedenis heeft in leerlooien. Hij wil met Maeden een nieuwe vorm van luxe presenteren. “Ik denk dat de Andam Awards erkennen hoe we bij Maeden omgaan met duurzaamheid en een nieuwe vorm van luxe proberen neer te zetten, zowel in design als in materiaal,” aldus Heikoop.

“Gisteren heb ik aan de jury verteld dat ik letterlijk naar de boeren kan gaan om te zien hoe de dieren worden opgevoed, en naar de looierij kan gaan om te zien hoe de huiden worden verwerkt. We kunnen het hele proces sturen naar de perfecte huid, kwaliteit en kleur die we willen. Dat verhaal, van boerderij tot eindproduct, wordt erg gewaardeerd.”

Maeden Credits: Casper van der Linden

En Heikoops’ plannen met het geldbedrag van 100.000 euro? Dat geld gaat naar het team en merk. “Het geld gaat zeker naar het uitbreiden van ons team en de collectie. Ik heb zoveel creatieve ideeën over wat we met leer kunnen doen,” vertelt Heikoop enthousiast.

Andam Fashion Awards 2024 - Het team van Maeden Credits: F. Julienne

De ontwerper vertelt verder over zijn plannen: “We zijn bijvoorbeeld bezig met een nieuwe ontwikkeling van een gevlochten leren tas in crochetstijl. Huiden met imperfecties verwerken we tot andere leerproducten, zodat we niets hoeven weg te gooien. Dit soort innovatie kost tijd en geld, en daar gaat het geld naartoe.”

Maeden-tas Credits: Casper van der Linden

De 2024 Andam Awards hadden dit jaar een Nederlands en Belgisch tintje. Twee van de finalisten voor de Grand Prize, Meryll Rogge en Marie Adam-Leenaerdt, komen uit België. Bij de accessoires werd het winnende merk Maeden genomineerd.