Maison Margiela, Balenciaga, Pyer Moss niet op voorlopige couturekalender januari

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode heeft de voorlopige kalender voor de coutureweek van januari gepubliceerd. Opvallend: de namen Maison Margiela, Balenciaga en Pyer Moss ontbreken.

Tijdens de coutureweek, die loopt van 24 tot en met 27 januari, presenteren merken als Chanel, Schiaparelli, Valentino, Viktor en Rolf en Christian Dior hun nieuwe couturecollecties. Tijdens de laatste coutureweek in juli waren Balenciaga, Pyer Moss en Maison Margiela er nog bij. Balenciaga presenteerde toen de eerste couturecollectie van het merk sinds 1968, Pyer Moss de eerste couturecollectie ooit. Beide shows gingen nog wekenlang over de tong. Van Maison Margiela ging de modefilm ‘A Folk Horror Tale’ in première, waarin de Artisanal-collectie van het label werd getoond.

Nu stralen alle drie de merken in afwezigheid. De vraag is of ze afwezig blijven, of dat hun namen alsnog verschijnen op de definitieve versie van de couturekalender die in de eerste week van januari wordt gepubliceerd.

Terugkomers en nieuwkomers