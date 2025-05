Glenn Martens debuteert met couturecollectie voor Maison Margiela

Er is nu meer bekend over het langverwachte debuut van Glenn Martens als creatief directeur van Maison Margiela. De Belgische ontwerper zal zijn allereerste couturecollectie voor het modehuis presenteren tijdens de Parijse Haute Couture Week voor herfst/winter 2025, die plaatsvindt van 7 tot en met 10 juli.

Volgens het modehuis betekent deze show het begin van een nieuw en spannend hoofdstuk: “We blijven trouw aan onze creatieve kern en het rijke couture-erfgoed van Margiela. Onder leiding van Glenn zal de couture onze creativiteit blijven voeden en leiden tot baanbrekende ontwerpen.”

Maison Margiela is sinds 2006 officieel opgenomen in de kalender van de Parijse Haute Couture-week, en werd in 2012 erkend als haute couturehuis. In januari van dit jaar maakte modegroep Otb bekend dat Glenn Martens was aangesteld als creatief directeur van het huis.

Martens reageerde toen met trots: “Het is een enorme eer om deel uit te maken van het uitzonderlijke Maison Margiela, een uniek modehuis dat al tientallen jaren wereldwijd inspireert.”

Renzo Rosso, oprichter van Otb, benadrukte dat Martens de juiste man is voor deze rol: “Ik werk al jaren met Glenn en ken zijn talent. Na Martin Margiela, die het huis oprichtte, en John Galliano, die het couturehuis vernieuwde, ben ik trots dat er opnieuw een echte couturier aan het roer staat. Glenn, net als Martin afgestudeerd aan de Antwerpse Academie, heeft zijn visie op couture al duidelijk bewezen.”