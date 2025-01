Malelions presenteert Premium lijn op SHIFT beurs

Op 26 en 27 januari zal Malelions aanwezig zijn op de SHIFT beurs met een sterk ingerichte stand. Deze beurs biedt een ideale gelegenheid voor retailers om kennis te maken met de kern van het merk en om meer te leren over de laatste ontwikkelingen.

Een van de hoogtepunten is de introductie van de nieuwe Premium lijn, waarin kwaliteit, stijl en functionaliteit centraal staan. Deze lijn is gericht op een volwassenere doelgroep en biedt vernieuwde items die aansluiten op hun specifieke wensen en behoeften. Daarnaast is de basiscollectie opgefrist met subtiele aanpassingen, zoals cleane ontwerpen en verfijnde branding. Deze aanpak is bovendien doorgetrokken naar de damescollectie.

SS25 Collectie Credits: Malelions

Tijdens de beurs staat het Malelions team klaar om bezoekers mee te nemen in het verhaal achter de collecties en de samenwerkingen die Malelions kenmerken. Op zondag zal Brand en E-commerce Manager Jimmy van der Pas een presentatie geven, waarin de groei, merkidentiteit en partnerships van Malelions centraal staan.

Malelions nodigt retailers uit om de stand te bezoeken en inspiratie op te doen tijdens de SHIFT beurs.