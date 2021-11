Medewerkers belangrijk logistiek centrum Inditex kondigen staking aan

De werknemers van het logistieke centrum Plaza de Zaragoza van Spaanse retailgigant Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka) gaan vanaf vandaag, donderdag 18 november tot en met zaterdag 20 november staken. De activiteit in het logistiek centrum wordt twee dagen stilgelegd om de aandacht te vestigen op het vastlopen van onderhandelingen met betrekking tot een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de werknemers. Dit meldt de Spaanse digitale krant Economía Digital.

De Spaanse vakbonden die de werknemers in Zaragoza, in het noordwesten van Spanje, vertegenwoordigen, CCOO, CGT, Fetico en OSTA, geven in een statement aan, uitgegeven door de plaatselijke krant El Periódico de Aragón, dat de maat vol is voor de werknemers van Plaza Zaragoza. Plaza Zaragoza is een van de belangrijkste logistieke centra van Inditex wereldwijd en behoort tot Inditex Plataforma Europa, een dochteronderneming van Inditex. Door de raad van bestuur van Inditex Plataforma Europa en de vakbonden wordt al tien maanden vergaderd over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.

Het personeel van Plaza Zaragoza eist betere arbeidsomstandigheden, zoals een loonsverhoging en arbeidstijdverkorting maar men is nog altijd niet tot een akkoord gekomen. De raad van bestuur van het logistiek centrum heeft een enkel voorstel gedaan, namelijk een maximale loonsverhoging van 7,9 procent voor de komende drie jaar. De vertegenwoordigers van de vier Spaanse vakbonden bestempelen het aanbod als uiterst “beledigend”. "Tussen loonsverhoging en arbeidstijdverkorting zouden we voor de komende drie jaar aan een loonsverhoging van 13 procent moeten zitten. Wat het bedrijf ons aanbiedt komt hier niet bij in de buurt," aldus een vertegenwoordiger van vakbond Comisiones Obreras tegen de plaatselijke krant Heraldo de Aragón.