Metaverse fashion week komt eraan

Maak je klaar voor de virtuele modeweek, in de metaverse. De eerste digitale modeweek wordt georganiseerd door wereldwijd 3D-platform Decentraland en zal hier volgend jaar maart plaatsvinden, net nadat de fysieke catwalkpresentaties in de grote modesteden Parijs, Milaan en Londen en New York zijn afgelopen. Zakenplatform Business Insider heeft dit gemeld in een nieuwsbericht.

Decentraland werkt samen met UNXD om het evenement te organiseren. UNXD is een gecureerde marktplaats voor digitale cultuur, bij mode-insiders beter bekend als het bedrijf dat onlangs Dolce & Gabbana's eerste NFT kledingcollectie verwezenlijkte. In aparte tweets riepen Decentraland en UNXD alle ontwerpers, merken en modeliefhebbers op deel te nemen aan een week vol pop-up shops, catwalkshows, after-parties en meeslepende ervaringen, waarbij ze de hashtag #mvfw2022 lanceerden.

Waarom mode in de metaverse aan populariteit wint

Een virtueel stuk land op Decentraland's Fashion District werd onlangs verkocht voor 2,4 miljoen dollar (zo’n 2,1 miljoen euro) en volgens Market Insider wordt de waarde van digitale mode in de metaverse geschat op 1 biljoen dollar (ongeveer 883 miljard euro) per jaar. Luxe modemerken, van Gucci tot Balenciaga , hebben geëxperimenteerd met digitale collecties en partnerschappen met online gaming bedrijven zoals Roblox, Fortnite, het aankleden van avatars en het verkopen van NFT's.

"Wij denken dat de aankoop van het Fashion District te vergelijken is met de aankoop van de New Yorkse Fifth Avenue in de jaren 1800, of de oprichting van Rodeo Drive in Beverly Hills," vertelde Lorne Sugarman, de CEO van Metaverse Group, het bedrijf dat de verkoop van de grond van het Fashion District bemiddelde, aan Business Insider. De metaverse heeft een opleving gezien van mode-activiteit in de afgelopen maanden. Modebedrijven grijpen hun kansen in een omgeving die tot stand komt door de samenkomst van virtuele werelden, augmented reality (AR) en internetdiensten, en richten zich op meeslepende virtuele ervaringen en digitale collecties.

