MM6 Maison Margiela wordt naar verluidt gastontwerper op Pitti Uomo januari 2025

MM6 Maison Margiela is benoemd tot gastontwerper voor de komende editie van Pitti Uomo, die van 14 tot 17 januari 2025 plaatsvindt in de Fortezza da Basso in Florence. Het merk presenteert een exclusieve herencollectie, maar heeft nog geen specifieke datum of presentatievorm bekendgemaakt. Dit meldt het modevakblad WWD.

MM6 Maison Margiela werd in 1997 opgericht en is de zusterlijn van Maison Margiela. Hoewel het merk leunt op de concepten van Maison, volgt het zijn eigen aanpak. De focus ligt op ready-to-wear, schoenen, accessoires en lederwaren voor alle geslachten, waarbij unieke stofbehandelingen worden geïntegreerd.

In een verklaring aan WWD benadrukt het ontwerpteam van MM6 hun eer en enthousiasme over de uitnodiging. Ze willen “de stijl en geest van MM6 naar Florence brengen.” De organisatie van de modebeurs, Pitti Immagine, prijst MM6 om zijn “provocerende ontwerpen” die de schoonheid van imperfectie vieren.

MM6 volgt de eerdere gastontwerpers zoals Marine Serre en Jil Sander. De volledige agenda voor de 107e editie van de modebeurs wordt in november bekendgemaakt.