Modemerk Moose Knuckles lanceert sublabel Moose Lab

Outerwearmerk Moose Knuckles voegt een nieuw label toe. Het sublabel heeft de naam Moose Lab en komt tot stand door middel van ‘creatieve samenwerkingen’, zo is te lezen in een persbericht.

“Moose Lab zal dienen als een ruimte voor visionaire creatievelingen om de geschiedenis en erfenis van Moose Knuckles opnieuw te interpreteren, waarbij technische en modieuze buitenkleding wordt gecombineerd, gebouwd voor de toendra maar geschikt voor het moderne stadsleven”, zo is te lezen in het persbericht. De eerste collectie van Moose Lab is een 12-delige capsule.

Het uitnodigen van externe partijen om het erfgoed opnieuw te interpreteren gebeurt al langer in de mode-industrie. Zo laat modehuis Jean Paul Gaultier elk seizoen de couture collectie door een nieuwe ontwerper vormgegeven, maar ook modehuis Moncler nodigde lange tijd externe designers uit voor de Moncler Genius lijn. Ook bij het voormalige modemerk AZ Factory werd er gewerkt met ‘amigo’s. Opvallend aan Moose Knuckles Lab is echter dat de eerste capsule is ontworpen door de global artistic director van het merk Carlos Nazario. Wie de volgende capsule zal ontwerpen is nog niet bekend.