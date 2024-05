"Modest fashion is een van de gedurfde modetrends wereldwijd" - Modest Fashion Week CEO

Ongeacht iemands reden om zich te bedekken - bescherming tegen een ruwe omgeving of ongewenste aandacht, persoonlijke of culturele redenen - modest fashion bestaat al sinds het begin van de mode en is in ieders garderobe te vinden - of ze het nu ‘modest’ noemen of niet.

"Bescheidenheid is meer een manier van leven dan een modestatement. Elk individu, elke organisatie en elk bedrijf zou de verantwoordelijkheid moeten nemen om voor de volgende generaties een betere wereld te creëren die meer inclusief, duurzaam en gelijkwaardig is voor elk mens," zei Ozlem Sahin Ertas, CEO van Modest Fashion Weeks by Think Fashion Co, in het voorprogramma van het recente evenement in Istanbul.

mo

Modest fashion icon Halima Aden walked for the Indonesian brand Buttonscarves, in a unique off-white piece. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

De cijfers bevestigen de groeiende vraag naar modest fashion - de sector is een van de snelst groeiende industrieën ter wereld. Volgens het "Global Islamic Economy Report" dat Thomson Reuters in 2020 publiceerde, bedragen de wereldwijde uitgaven aan mode 254 miljard US dollar (ongeveer 233 miljard euro). En de markt is nog niet uitgegroeid; hij heeft het potentieel om te groeien tot 473 miljard dollar (435 miljard euro/) met een jaarlijkse groei van 6,6 procent.

Istanbul Modest Fashion Week 2024 (IMFW24) vond plaats van 25 tot 27 april en bood onderdak aan 24 modeshows, 29 stands van merken, 11 talkshows, experience points en een mini-kunstgalerie. Het thema van dit jaar "A Unique Fashion Call for Solidarity" bracht ontwerpers, merken, influencers en modest fashion iconen, industrieleiders, retailers, mediaprofessionals en modeliefhebbers van over de hele wereld samen. "Het evenement diende opnieuw als een platform voor dialoog, samenwerking en inspiratie en bevorderde verbindingen die grenzen overschrijden", was de conclusie van de organisatoren.

Australian label Akkoia presented their botanical-themed ready-to-wear collection and had influencer Fatma Husam walk the runway (second from right). Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Na negen succesvolle edities is de cirkel weer rond en wordt de Modest Fashion Week voor de tweede keer in Istanbul georganiseerd. FashionUnited sprak met Ozlem Sahin Ertas, CEO van Modest Fashion Weeks by Think Fashion Co, over de uitdagingen en groei van het evenement door de jaren heen.

Wat zijn enkele van de grootste veranderingen in die acht jaar op het gebied van trends, publiek en respons?

Na acht lange jaren zijn we weer terug in ons thuisland met dezelfde ziel maar een bredere visie. In de afgelopen acht jaar is het gemakkelijk om te zeggen dat modest fashion wereldwijd een van de meest gedurfde modetrends is en de modest fashion-beweging groeit alleen maar met de dag.

Beautifully crafted creations by Benang Jarum from Indonesia. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Het publiek heeft een duidelijk idee van wat modest fashion is en wat ze verwachten van bescheiden stijlen zoals lange pasvormen, oversized en ontspannen vormen en de elegantie van het bedekken van het lichaam terwijl men van binnenuit straalt.

Aanvankelijk was er weerstand in de hoofden van mensen, vooral bij de mainstream spelers in de modewereld. Maar onlangs hebben de inclusiviteit en diversiteit van modesty's de deuren geopend en de nieuwste modest fashion trends laten zien, die zelfverzekerd en cool zijn.

De meeste ‘modest’ merken volgen duurzaamheid al, ook al is het een trend aan het worden, en gebruiken natuurlijke stoffen. Ook functionele kledingstukken die geschikt zijn voor zowel overdag als 's avonds zijn erg populair. Tot slot zie ik een grote waardering voor de wortels en authenticiteit als inspiratie voor de collecties. In Europa en Australië zijn minimalistische stijlen in trek, terwijl in Azië en Afrika prints en kleuren de trends bepalen. Voor de Amerikaanse markt zijn relaxte en oversized modellen de eerste keuze, terwijl in het Midden-Oosten en Rusland elegantie en hoogwaardig vakmanschap erg waardevol zijn.

Hoe belangrijk is het evenement voor detailhandelaren?

De wereldwijde modest fashionmarkt heeft een waarde van 474 miljard dollar en is natuurlijk erg aantrekkelijk voor detailhandelaren, distributeurs en online kanalen. Er was een groot aantal inkopers aanwezig uit verschillende bedrijfstakken over de hele wereld. USA, UK, Frankrijk, UAE, Saudi-Arabië, Rusland, Maleisië, Afrika, Zuid-Korea zijn slechts enkele landen die de kracht en diversiteit van de modest fashion business laten zien.

The colourful collection by Turkish label Hukka Design with influencer and brand muse Niki Shah in all black. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Modest Fashion Weeks van Think Fashion Co hebben als doel om duurzame zakenrelaties op wereldwijde schaal te organiseren. Het is belangrijk om de juiste belanghebbenden bij de MFW's te betrekken en one-stop oplossingen te creëren met de diensten van Think Fashion Co groepsmaatschappijen zoals sourcing, productie, cross country handel en creatieve oplossingen.

Voorziet u de overgang van modest fashion merken naar de mainstream mode of kunt u voorbeelden geven van merken die dit hebben gedaan? Eigenlijk niet, want modest fashion-experts hebben bescheidenheid in de vingers zonder de modeliefhebbers in categorieën in te delen. Alle vrouwen hebben bescheiden kledingstukken in hun garderobe en dragen deze het liefst in hun leven, afhankelijk van de verschillende rollen die ze spelen: We zijn zakenvrouwen, moeders, echtgenoten en vriendinnen en bescheidenheid past interessant genoeg bij al deze rollen en gelegenheden. De grote merken richten zich echter op het modesegment, zoals luxe merken, merken uit de fast fashion- en sportcategorie. Armani, D&G, Adidas, Nike, H&M en Inditex zijn slechts enkele voorbeelden.

Serbian designer Sedžda Zukorlić’s collection featured traditional Balkan motifs. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Hoe belangrijk is duurzaamheid in modest fashion?

Duurzaamheid is een van de kernelementen van modest fashion. Omdat de snit meer bedekt is, is de juiste stofkeuze erg belangrijk. De laatste tijd is duurzaamheid voor veel merken een marketingtool geworden, maar voor ‘modest’ merken maakt duurzaamheid deel uit van het DNA.

Het is ook goed om te zien dat bescheiden consumenten zich meer bewust worden van duurzame en slow fashion. Dat stimuleert ontwerpers om verschillende duurzame oplossingen voor de markt aan te bieden.

South African label Mishah’s collection featured pops of colors and silvers as well. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Wat zal de toekomst brengen voor de mode en de Modest Fashion Week?

Modest fashion zal met de dag groeien en de markt zal bescheidenheid accepteren als gewoon een stijl; een van de meest gewilde stijlen van de hedendaagse vrouw. Modest fashion is er altijd geweest, staat al jaren op de voorgrond en zal bekend worden bij elke vrouw.

Modest Fashion Weeks by Think Fashion Co zal blijven laten zien dat mode niet alleen voor één type vrouw is. We hebben verschillende lichaamsvormen, verschillende huidskleuren, verschillende culturele en sociale achtergronden en alle vrouwen verdienen het om hun uniekheid en schoonheid op hun eigen manier te tonen.

Het interview is schriftelijk afgenomen door FashionUnited. Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.