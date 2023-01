Mutani lanceert digitaal modeproject ‘Antwerp Cyber Six’ tijdens Parijse coutureweek

Op 26 januari, aan het slot van de Parijse coutureweek, presenteert digitaal modenetwerk Mutani het resultaat van een samenwerkingsproject: een digitale couturecollectie ontwikkeld door zes in Antwerpen gevestigde ontwerpers. De collectie krijgt de titel ‘The Antwerp Cyber Six’, zo is te lezen in een nieuwsbrief van Mutani.

‘The Antwerp Cyber Six’ is een verwijzing naar de Antwerpse Zes: een groep van zes ontwerpers die in de jaren tachtig afstudeerden aan de academie van Antwerpen en daarna furore maakten in de modewereld met hun avant-garde ontwerpen. Mutani haakte in op hun nalatenschap door zes hedendaagse Antwerpse creatieven te rekruteren voor een virtuele modecollectie. De ontwerpers zijn Brandon Wen, Flora Miranda, Max Rittler, Nadav Perlman, Stefan Kartchev en Mutani-oprichter Shayli Harrison.

Van elke ontwerper werd de meest ‘onwerkelijke’ look uit het fysieke modearchief gevist. Deze look werd in samenwerking met de Berlijnse animatiestudio Ior50 Studio vertaald naar de virtuele wereld. Voor de looks werden ook passende avatars ontwikkeld.

De ‘digitale couturecollectie’, zoals Mutani deze noemt, wordt op 26 januari gelanceerd op de digitale modemarktplaats Artisant in de vorm van zes NFT’s.