Nederlandse en Belgische ontwerpers wedijveren om hoofdprijs Hyères modefestival

Afgelopen week kondigde het Internationaal Festival voor Mode, Fotografie en Accessoires van Hyères de 41e editie aan, die van 15 tot en met 18 oktober plaatsvindt. Op de shortlist Mode staan onder meer de Nederlandse Rachel Luurssen en de Belgische Matil Vanlint.

Rachel Luurssen

Rachel Luurssen studeerde in 2023 af in Fashion Design aan ArtEZ en vervolgde haar studie met een Master Fashion Design aan het gerenommeerde Institut Français de la Mode (IFM) in Parijs. Ze ontving voor haar vervolgstudie beurzen van onder meer het Aaltje Jacoba Vixseboxse Fonds. Ze woont op dit moment in Parijs.

Haar afstudeercollectie, 'The Anarchy of the Coquette', is geïnspireerd op de gelaagdheid van de 'gebroken coquette', zoals beschreven door Robert Greene. De collectie bevat opgeblazen puffers, avondjurken en jacks met opgehoogde schouders. 'Dysmorfie', een obsessie met een zelftoebedeeld lelijk lichaamsdeel, speelt daarin een sturende rol.

Matil Vanlint

Matil Vanlint studeerde in 2025 af aan de Zwitserse modeacademie HEAD in Genève, waar ze met haar afstudeerwerk de Fondation Vahabzadeh Prize en de ASWE Prize won. Ze woont nu in Milaan en werkt voor Bottega Veneta.

In haar afstudeercollectie 'V*' (Victim, Violence and Victory) vertaalt Vanlint herinneringen aan haar fysieke lijden naar kleding die juist viert wat we leren te verbergen: pijn, misvorming en schaamte. De modellen in haar ontwerpen doen denken aan trollen of kobolden, die zich niet schamen voor hun vreemde kapsels en klauwachtige schoenen, maar er juist trots op zijn.

Hyères

Het Festival International van Mode en Fotografie in Hyères werd voor het eerst gehouden in 1986 en is opgericht door Jean-Pierre Blanc in de gelijknamige Franse stad. De huidige organisator, Villa Noailles, wees afgelopen maand een nieuwe voorzitter aan, Valérie Duport. Zij is specialist in imago en communicatie en was hiervoor bijna dertig jaar werkzaam bij Chanel.