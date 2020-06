Nieuwe datum voor modefestival Hyères: 15-19 oktober 2020

Het Hyères International Fashion and Photography Festival vindt dit jaar plaats tussen 15 en 19 oktober. Dat is te lezen op de website van het evenement. De 35ste editie van het festival voor opkomende ontwerpers en fotografen zou aanvankelijk plaatsvinden tussen 23 en 27 april, maar werd in maart uitgesteld vanwege de verspreiding van Covid-19.

De finalisten, tien in elke categorie, zijn al bekend. In de categorie mode dingen twee Belgische finalisten mee naar de prijzen: Timour Desdemoustier en Tom Van Der Borght. De andere finalisten zijn de Franse Aline Boubert, Xavier Brisoux, Emma Bruschi, Marvin M’Toumo en Céline Shen, Katarzyna Cichy uit Polen, Andrea Grossi uit Italië en Maximilian Rittler uit Oostenrijk. De winnaars zullen worden geselecteerd door een veertienkoppige jury onder leiding van ontwerper Jonathan Anderson. In de jury zetelen verder onder meer journalist Tim Blanks, model Kaia Gerber en ontwerper Christoph Rumpf , de winnaar van de juryprijs in 2019.

Tijdens het festival worden ook drie prijzen vergeven in de categorie accessoires, waaronder de recent geïntroduceerde Prix Hermès . Hubert Barrère, artistiek directeur van het wereldberoemde handwerkatelier Maison Lesage, staat hier aan het hoofd van de jury. Andere juryleden zijn onder meer actrice en regisseur Géraldine Nakache en accessoire-ontwerper Noélia Morales, de vorige winnaar van de juryprijs. In deze categorie zijn dit jaar geen finalisten van eigen bodem geselecteerd.

Het Hyères International Fashion and Photography Festival, ook wel bekend als het Modefestival Hyères, wordt jaarlijks georganiseerd in de Villa Noailles in het Franse Hyères. Tijdens het festival worden prijzen vergeven aan veelbelovende opkomende modeontwerpers, accessoire-ontwerpers en fotografen. De hoofdprijs in de categorie mode, de juryprijs, bedraagt dit jaar 20.000 euro, een show tijdens Mercedes Benz Fashion Week Berlijn en de mogelijkheid om een project te ontwikkelen in samenwerking met Chanel, een van de grootste sponsoren van de prijs.