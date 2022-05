Ontwerpduo Ester Manas nieuwe gastontwerper AZ Factory

Het ontwerpduo achter het merk Ester Manas gaat ontwerpen voor modehuis van wijlen ontwerper Alber Elbaz, AZ Factory. Ester Manas en Balthazar Delepierre zijn de volgende ‘amigo’s’ die het merk heeft uitgenodigd een collectie te ontwerpen voor het modehuis, zo blijkt uit een persbericht.

Veel wordt er nog niet onthuld in het bericht. De collectie wordt in juni getoond en ligt in het najaar in de winkels, maar dat is het dan ook als het op informatie aankomt. AZ Factory onthulde eerder dit jaar de strategie voor het modehuis nu de oprichter en creatief directeur Alber Elbaz overleden is. De strategie houdt in dat het merk werkt met wisselende talenten, die het modehuis creatieve talenten noemt die geloven in de visie en geest van de oprichter. De eerste gastontwerper was Thebe Magugu en nu volgen de ontwerpers achter het merk Ester Manas.

Het merk Ester Manas is al meerdere malen in de prijzen gevallen en heeft het inclusieve credo ‘one size fits all’. Het merk stond al op de shortlist voor de LVMH prijs, won de H&M design Award en won ook nog de prijs van Galeries Lafayette tijdens het festival van Hyères.